В матче второго раунда Пути регионов Кубка России встретятся представители разных уровней российского футбола. «Динамо Киров» выступает во Второй лиге А, но показывает нестабильные результаты, в то время как «Фанком», играющий в третьем дивизионе, находится на впечатляющей победной серии. Встреча пройдeт на стадионе «Труд» 20 августа и может стать очередным подтверждением силы прогрессирующего коллектива из Вологодской области.

«Динамо Киров»

Форма «Динамо Киров» в последние недели вызывает серьeзные вопросы. Команда не выигрывает уже пять матчей подряд, сыграв дважды вничью и трижды уступив. Последняя победа датирована началом июля, а за прошедший период клуб смог лишь дважды отличиться в атаке, при этом пропустив восемь мячей. Особенно болезненным стало поражение от «Тюмени» со счeтом 1:4, где были явно продемонстрированы слабости в обороне и неспособность конкурировать с соперниками на высоком уровне. Несмотря на нулевую ничью в последнем туре против «Велеса», нельзя сказать, что это сигнал к восстановлению – скорее, это результат осторожной игры и ограниченных атакующих возможностей.

«Фанком»

На фоне проблем кировчан выделяется уверенное наступление «Фанкома». Команда не просто выигрывает – она делает это с размахом, обыгрывая соперников с крупным счeтом. За последние пять матчей «Фанком» отличился 14 раз, пропустив всего два мяча. Особенно примечательна победа 5:0 над «Олимпом Вологда» и 4:0 над «Череповцом II», что демонстрирует и силу атаки, и организованность в защите. Кроме того, команда не пропускает уже три игры подряд и забивает в каждом матче на протяжении последних 13 встреч. Это говорит о системности, стабильности и качественной подготовке, даже несмотря на уровень турнира, в котором она выступает.

Факты о командах

«Динамо Киров»

Не выигрывает в последних 5 матчах

В среднем забивает 0.80 гола за игру

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Два последних матча завершились без побед

«Фанком»

Побеждает в 3 последних матчах подряд

Забивает в среднем 2.80 гола за игру

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Не пропускает в 3 последних матчах

Забивает в 13 матчах подряд

Прогноз на матч

Судя по текущей форме, мотивации и статистике, у «Фанкома» есть все шансы не только навязать борьбу, но и выйти победителем. Команда играет уверенно, забивает много, а главное – не позволяет соперникам приближаться к своим воротам. «Динамо Киров», несмотря на статус клуба из более высокой лиги, переживает спад и, похоже, не готов к высокому темпу и агрессии соперника. При этом важным фактором будет отсутствие давления на «Фанком», что позволяет ему играть в открытый футбол. Ставка на победу гостей с форой выглядит логичной и обоснованной.

