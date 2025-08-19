Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо Киров» – «Фанком»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.87

19 августа 2025 10:57
Динамо Киров - Фанком
20 авг. 2025, среда 18:30 | Россия. Кубок, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «Фанкома» с форой (0)
Сделать ставку

В матче второго раунда Пути регионов Кубка России встретятся представители разных уровней российского футбола. «Динамо Киров» выступает во Второй лиге А, но показывает нестабильные результаты, в то время как «Фанком», играющий в третьем дивизионе, находится на впечатляющей победной серии. Встреча пройдeт на стадионе «Труд» 20 августа и может стать очередным подтверждением силы прогрессирующего коллектива из Вологодской области.

«Динамо Киров»

Форма «Динамо Киров» в последние недели вызывает серьeзные вопросы. Команда не выигрывает уже пять матчей подряд, сыграв дважды вничью и трижды уступив. Последняя победа датирована началом июля, а за прошедший период клуб смог лишь дважды отличиться в атаке, при этом пропустив восемь мячей. Особенно болезненным стало поражение от «Тюмени» со счeтом 1:4, где были явно продемонстрированы слабости в обороне и неспособность конкурировать с соперниками на высоком уровне. Несмотря на нулевую ничью в последнем туре против «Велеса», нельзя сказать, что это сигнал к восстановлению – скорее, это результат осторожной игры и ограниченных атакующих возможностей.

«Фанком»

На фоне проблем кировчан выделяется уверенное наступление «Фанкома». Команда не просто выигрывает – она делает это с размахом, обыгрывая соперников с крупным счeтом. За последние пять матчей «Фанком» отличился 14 раз, пропустив всего два мяча. Особенно примечательна победа 5:0 над «Олимпом Вологда» и 4:0 над «Череповцом II», что демонстрирует и силу атаки, и организованность в защите. Кроме того, команда не пропускает уже три игры подряд и забивает в каждом матче на протяжении последних 13 встреч. Это говорит о системности, стабильности и качественной подготовке, даже несмотря на уровень турнира, в котором она выступает.

Факты о командах

«Динамо Киров»

  • Не выигрывает в последних 5 матчах
  • В среднем забивает 0.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Два последних матча завершились без побед

«Фанком»

  • Побеждает в 3 последних матчах подряд
  • Забивает в среднем 2.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • Забивает в 13 матчах подряд

Прогноз на матч

Судя по текущей форме, мотивации и статистике, у «Фанкома» есть все шансы не только навязать борьбу, но и выйти победителем. Команда играет уверенно, забивает много, а главное – не позволяет соперникам приближаться к своим воротам. «Динамо Киров», несмотря на статус клуба из более высокой лиги, переживает спад и, похоже, не готов к высокому темпу и агрессии соперника. При этом важным фактором будет отсутствие давления на «Фанком», что позволяет ему играть в открытый футбол. Ставка на победу гостей с форой выглядит логичной и обоснованной.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фанкома» с форой (0) – коэффициент 1.87
  • Индивидуальный тотал «Фанкома» больше 1.5 – коэффициент 2.10

1.87
Победа «Фанкома» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок Фанком Динамо Киров
Другие прогнозы
20.08.2025
13:00
3.05
Россия. Кубок, 2 раунд
КДВ - Динамо Вл
Победа «КДВ»
20.08.2025
16:00
2.20
Россия. Кубок, 2 раунд
Зенит - Строгино
Победа «Зенита Пенза»
20.08.2025
16:00
1.72
Россия. Кубок, 2 раунд
Легион - Алания
Победа «Алании»
20.08.2025
16:00
2.40
Россия. Кубок, 2 раунд
Астрахань - Победа
Победа «Победы»
20.08.2025
16:00
1.75
Россия. Кубок, 2 раунд
Торпедо Миасс - Волна
Обе команды забьют
20.08.2025
17:00
1.72
Россия. Кубок, 2 раунд
Машук-КМВ - Спартак-Нальчик
Победа «Машук-КМВ»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 