«Текстильщик» – «Динамо Киров»: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.60

05 сентября 2025 8:58
Текстильщик - Динамо Киров
06 сент. 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Текстильщика»
Сделать ставку

6 сентября на стадионе во Иванове состоится матч 8-го тура Второй лиги А, в котором «Текстильщик» примет «Динамо Киров». Обе команды выступают нестабильно, но хозяева демонстрируют более цельный футбол и на текущий момент находятся выше в турнирной таблице.

«Текстильщик»

Хозяева находятся в середине таблицы с 11 очками после 7 туров. Коллектив сумел выиграть три матча, дважды сыграл вничью и дважды уступил. В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 6. Несмотря на поражение от «Волгаря» в крайнем туре (0:2), «Текстильщик» сохраняет игровую стабильность: дома коллектив играет надeжно, а оборона редко допускает грубые ошибки. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и умеет держать плотную линию в защите, что особенно заметно в матчах с соперниками из нижней части таблицы.

«Динамо Киров»

Гости переживают кризис: после семи туров у команды лишь 3 очка и ни одной победы. В последних пяти матчах они забили 4 гола и пропустили 11. Несмотря на то, что «Динамо Киров» стабильно поражает ворота соперников в последних турах, защита оставляет желать лучшего – в среднем более двух пропущенных голов за игру. Команда проиграла три матча подряд, а последняя победа датируется прошлым сезоном. Даже в домашних матчах команда выглядит уязвимой, а на выезде еe оборона испытывает ещe большие трудности.

Факты о командах

«Текстильщик»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа над «Ленинградцем» в последнем домашнем матче (1:0)

«Динамо Киров»

  • Без побед в 8 матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Три поражения подряд

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
2 : 1
21.05.2025
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Текстильщик
1 : 0
05.04.2025
Динамо Киров

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Динамо Киров»

С учeтом формы команд и их текущего положения в таблице, очевидным фаворитом выглядит «Текстильщик». Хозяева демонстрируют организованную игру и неплохо справляются с соперниками уровня «Динамо Киров». Гости не могут наладить оборону, часто теряют концентрацию и имеют один из худших показателей по пропущенным мячам. «Текстильщик» может воспользоваться этими слабостями, тем более при поддержке домашней трибуны. Вряд ли матч получится результативным, но шансы хозяев на победу выглядят уверенно.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Текстильщика» – коэффициент 1.60
  • Индивидуальный тотал «Динамо Киров» меньше 1 – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – нет – коэффициент 1.85

1.60
Победа «Текстильщика»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Динамо Киров Текстильщик
