16 августа в Кирове состоится матч пятого тура Второй лиги А, в котором местное «Динамо» примет «Велес». Несмотря на контраст в турнирных позициях – кировчане занимают 1-е место, а гости – 10-е, реальная игровая форма команд указывает на обратную динамику. «Велес» подходит к матчу с семиматчевой серией без поражений, тогда как «Динамо Киров» не может выиграть на протяжении пяти туров подряд.

«Динамо Киров»

После неожиданного лидерства на старте сезона «Динамо Киров» быстро столкнулось с проблемами. Команда набрала лишь 2 очка в трeх последних турах: ничья с «Динамо-2» (2:2), поражения от «Алании» (1:2) и «Тюмени» (1:4). Основной слабостью остаeтся оборона – 9 пропущенных мячей за 5 игр (в среднем 1.80 за матч), и только один матч завершeн на ноль.

В атаке ситуация чуть лучше: команда забивала в трeх последних турах и в среднем набирает 1.20 гола за игру. Однако общая нестабильность и ошибки в защите не позволяют набирать очки в нужном темпе. Особенно это проявляется в матчах против организованных соперников, играющих в прагматичный футбол – именно таким сейчас выглядит «Велес».

«Велес»

Подмосковный клуб проводит свой лучший отрезок за последние месяцы. Команда не проигрывает в 7 турах Второй лиги А, а победа над «Волгарeм» (1:0) в прошлом туре только укрепила уверенность. При этом оборона «Велеса» – одна из самых надeжных в лиге: лишь 2 пропущенных мяча за 5 матчей, и 3 сухих игры.

Атакующий потенциал скромнее – 6 голов за 5 игр (в среднем 1.20), но для команды, делающей ставку на минимальные победы и тактическую дисциплину, этого достаточно. Главным плюсом «Велеса» остаeтся баланс между линиями, что даeт преимущество в матчах против более хаотичных соперников.

Факты о командах

«Динамо Киров»

Не выигрывает в 5 турах подряд

В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено за 5 последних игр

Забивает в 3 матчах подряд

Пропускает в 3 последних матчах

«Велес»

Не проигрывает в 7 турах Второй лиги А

В среднем: 1.20 забито, 0.40 пропущено за 5 последних игр

3 сухих матча из 5 последних

Забивает в 3 турах подряд

Прогноз на матч

Сравнивая форму и показатели команд, «Велес» выглядит фаворитом, несмотря на положение в таблице. Гости играют собранно, практически не ошибаются в обороне и стабильно реализуют моменты. У «Динамо Киров» слишком много проблем в защите, а стабильность игры всe ещe не восстановлена.

Ожидается матч с инициативой от хозяев, но более высокой реализацией у гостей. «Велес» способен увезти победу минимальным счeтом или воспользоваться ошибками обороны кировчан.

