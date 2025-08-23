Введите ваш ник на сайте
«Сибирь» – «Динамо Киров»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.85

23 августа 2025 8:52
Сибирь - Динамо Киров
24 авг. 2025, воскресенье 11:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Перейти в онлайн матча
Победа «Сибири»
24 августа в Новосибирске на стадионе «Спартак» состоится матч 6-го тура Второй лиги А, в котором «Сибирь» примет «Динамо Киров». Оба коллектива провели стартовый отрезок не лучшим образом, но имеют разные проблемы: хозяева упираются в нестабильность результатов, а гости продолжают серию без побед. Поединок обещает стать напряжeнным, так как каждая из команд стремится поправить своe положение в турнирной таблице.

«Сибирь»

Клуб из Новосибирска пока не показывает стабильности. В последних пяти турах «Сибирь» выиграла лишь один раз, уверенно обыграв «Ленинградец» 4:0. Однако в других встречах команда либо уступала, либо делила очки с соперниками. Главная особенность – предсказуемая статистика: в среднем 1 забитый и 1 пропущенный гол за матч. При этом «Сибирь» регулярно испытывает трудности в обороне, пропуская в 6 из 8 последних матчей. В Кубке команда уступила «Иркутску» (0:2), что также указывает на сложности в игре против дисциплинированных соперников.

«Динамо Киров»

Гости переживают затяжной спад. В активе команды всего 3 очка после пяти туров, и побед до сих пор не было. «Динамо Киров» проигрывает матчи, где ключевым фактором становится слабая оборона: 9 пропущенных мячей за последние 5 встреч. В атаке кировчане смотрятся чуть лучше – по 1 голу в среднем за игру, но этого явно недостаточно, чтобы набирать очки стабильно. В последнем туре команда сыграла вничью с «Велесом» (0:0), что позволило прервать серию поражений, однако выиграть снова не удалось.

Факты о командах

«Сибирь»

  • Занимает 6 место с 5 очками после 5 туров
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 4:0 над «Ленинградцем» в недавнем туре

«Динамо Киров»

  • Занимает 10 место с 3 очками после 5 туров
  • Без побед в 6 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 из 5 последних встреч

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
3
Забитых мячей
2
1.5
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
1 : 2
15.06.2025
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Сибирь
1 : 1
01.03.2025
Динамо Киров

Прогноз на матч «Сибирь» – «Динамо Киров»

Обе команды подходят к игре с проблемами, но у «Сибири» есть важное преимущество – более организованная игра в атаке и поддержка домашних трибун. «Динамо Киров» продолжает испытывать серьeзные трудности в обороне и пока не показывает ресурсов для перелома неудачной серии. Исходя из статистики, можно ожидать, что «Сибирь» постарается взять инициативу с первых минут, а гости будут больше обороняться, рассчитывая на контратаки. Вероятность результативной игры хозяев выше, но при этом стоит ожидать сдержанного футбола с ограниченным количеством голов.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Сибири» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Обе забьют – нет – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Сибири» – коэффициент 1.85

Победа «Сибири»
Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Динамо Киров Сибирь
