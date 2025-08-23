24 августа в Новосибирске на стадионе «Спартак» состоится матч 6-го тура Второй лиги А, в котором «Сибирь» примет «Динамо Киров». Оба коллектива провели стартовый отрезок не лучшим образом, но имеют разные проблемы: хозяева упираются в нестабильность результатов, а гости продолжают серию без побед. Поединок обещает стать напряжeнным, так как каждая из команд стремится поправить своe положение в турнирной таблице.

«Сибирь»

Клуб из Новосибирска пока не показывает стабильности. В последних пяти турах «Сибирь» выиграла лишь один раз, уверенно обыграв «Ленинградец» 4:0. Однако в других встречах команда либо уступала, либо делила очки с соперниками. Главная особенность – предсказуемая статистика: в среднем 1 забитый и 1 пропущенный гол за матч. При этом «Сибирь» регулярно испытывает трудности в обороне, пропуская в 6 из 8 последних матчей. В Кубке команда уступила «Иркутску» (0:2), что также указывает на сложности в игре против дисциплинированных соперников.

«Динамо Киров»

Гости переживают затяжной спад. В активе команды всего 3 очка после пяти туров, и побед до сих пор не было. «Динамо Киров» проигрывает матчи, где ключевым фактором становится слабая оборона: 9 пропущенных мячей за последние 5 встреч. В атаке кировчане смотрятся чуть лучше – по 1 голу в среднем за игру, но этого явно недостаточно, чтобы набирать очки стабильно. В последнем туре команда сыграла вничью с «Велесом» (0:0), что позволило прервать серию поражений, однако выиграть снова не удалось.

Факты о командах

«Сибирь»

Занимает 6 место с 5 очками после 5 туров

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Победа 4:0 над «Ленинградцем» в недавнем туре

«Динамо Киров»

Занимает 10 место с 3 очками после 5 туров

Без побед в 6 матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 из 5 последних встреч

Прогноз на матч «Сибирь» – «Динамо Киров»

Обе команды подходят к игре с проблемами, но у «Сибири» есть важное преимущество – более организованная игра в атаке и поддержка домашних трибун. «Динамо Киров» продолжает испытывать серьeзные трудности в обороне и пока не показывает ресурсов для перелома неудачной серии. Исходя из статистики, можно ожидать, что «Сибирь» постарается взять инициативу с первых минут, а гости будут больше обороняться, рассчитывая на контратаки. Вероятность результативной игры хозяев выше, но при этом стоит ожидать сдержанного футбола с ограниченным количеством голов.

Рекомендованные ставки:

Победа «Сибири» – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

Обе забьют – нет – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Сибири» – коэффициент 1.85