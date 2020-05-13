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24.02.2017 01:19Трагичный вылет «Фиорентины», 7 голов «Лиона», странности «Тоттенхэма» и другие итоговые неожиданности в Лиге ЕвропыПока вы болели за «Ростов» и наслаждались голом Караваева, в Лионе плясали, во Флоренции страдали, а в Лондоне очередной раз вылетали на ранней стадии еврокубка. Цифры и видео самых интересных матчей – на «Бомбардире».10
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19.02.2017 20:30«Ювентус» был несправедливо лишен чемпионства в сезоне 2005/06. «Барселоне» нужен Клопп. Дайджест событий дня«Милан» планирует масштабную закупку летом. По окончании сезона Бьелса возглавит «Лилль». Россия выиграла Кубок Легенд. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.5