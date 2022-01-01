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Команды
Боруссия М
Новости
€ 125 млн
Боруссия Менхенгладбах - новости команды
Менхенгладбах
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Боруссия-Парк
Сайт:
http://www.borussia.de/
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Фрайбург» – «Боруссия М»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Фрайбург» – «Боруссия М»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Германии 2026/2027
11 сентября
«Боруссия М» – «Эльверсберг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Боруссия М» – «Эльферсберг»: кто победит в матче 2-го тура Бундеслиги 2026/2027
4 сентября
«РБ Лейпциг» – «Боруссия М»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«РБ Лейпциг» – «Боруссия М»: кто победит в матче 1 тура Бундеслиги 2026/2027
28 августа
«Боруссия М» интересуется защитником сборной Узбекистана
30 июня
1
«Боруссия М» рассматривает двух экс-тренеров РПЛ
19 мая
4
Трансляция
«Боруссия» Менхенгладбах – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Боруссия» М – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.72
15 мая
Трансляция
«Аугсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«Аугсбург» – «Боруссия» М: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.55
8 мая
Трансляция
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Вольфсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
«Вольфсбург» – «Боруссия» М: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.64
24 апреля
Трансляция
«Боруссия» Менхенгладбах – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
«Боруссия М» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 1.6
18 апреля
Трансляция
«РБ Лейпциг» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
«РБ Лейпциг» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.5
10 апреля
«Боруссия» Менхенгладбах – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026
4 апреля
«Боруссия М» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.58
3 апреля
Трансляция
«Кельн» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026
21 марта
Трансляция
«Боруссия» Менхенгладбах – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026
13 марта
Бундеслига. «Бавария» легко победила Гладбах (4:0), у Диаса 1+1
7 марта
1
Трансляция
«Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2026
6 марта
«Бавария» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.55
5 марта
Трансляция
«Боруссия» Менхенгладбах – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026
28 февраля
«Боруссия М» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.57
27 февраля
Трансляция
«Фрайбург» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026
22 февраля
Трансляция
«Айнтрахт» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
14 февраля
1
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3
4
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