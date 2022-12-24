- 19 февраля
- 11:56 Фото «Боруссия» М высмеяла Кана после победы над «Баварией» 2
- 18 февраля
- 19:27 Бундеслига. «Бавария» проиграла «Боруссии» М (2:3), «Вольфсбург» – «Лейпцигу» (0:3)
- 26 января
- 11:11 Форвард «Локомотива» Изидор интересен пяти клубам из Франции и Германии 1
- 19 января
- 21:30 Фото «Боруссия» М подписала замену для Зоммера, ушедшего в «Баварию» 1
- 17:47 Фото «Бавария» объявила о трансфере Зоммера 2
- 18 января
- 17:36 Зоммер переходит в «Баварию» за 8 миллионов. Трансфер полностью согласован (Фабрицио Романо) 1
- 15 января
- 15:21 «Барселона», «ПСЖ» и еще два клуба интересуются Тюрамом
- 14 января
- 09:26 Трансфер Зоммера в «Баварию» оказался на грани срыва из-за «Монпелье»
- 9 января
- 23:46 «Боруссия» М назвала «Челси» стоимость Тюрама
- 8 января
- 01:55 «Челси» хочет купить Тюрама
- 24 декабря 2022
- 23:11 Тюрам может оказаться в «Ньюкасле»
- 17 декабря 2022
- 08:51 «Бавария» определила еще одного кандидата на замену травмированному Нойеру 3
- 5 декабря 2022
- 11:53 «Манчестер Юнайтед» зимой сменит основного вратаря 2
- 16 ноября 2022
- 12:50 Тюрам – лидер сезона Бундеслиги по трем показателям
- 14 ноября 2022
- 12:30 Сборная Франции дозаявила 26-го игрока на ЧМ-2022. Это сын чемпиона мира 1998 года 1
- 12 ноября 2022
- 17:00 Стало известно, какие немецкие клубы летом пытались купить Сперцяна
- 00:27 Бундеслига. «Боруссия» Д проиграла «Боруссии» М (2:4) 1
- 30 октября 2022
- 19:35 Бундеслига. «Унион» к 79-й минуте уступал «Боруссии» М, но победил и вышел на 1-е место. У берлинцев отменили 2 гола 1
- 1 сентября 2022
- 20:08 Фото «Боруссия» М сообщила о переходе экс-футболиста сборной Германии
- 28 августа 2022
- 09:37 Вратарь «Боруссии» М Зоммер в матче с «Баварией» установил рекорд топ-5 лиг Европы
- 27 августа 2022
- 21:35 Бундеслига. «Бавария» не смогла победить «Боруссию» М 2
- 16 июля 2022
- 08:36 Фото «Монако» купил швейцарского форварда Эмболо за 12,5 миллионов
- 2 июля 2022
- 22:46 Фото «Боруссия» М подписала защитника «Манчестер Сити»
- 4 июня 2022
- 17:28 Фарке возглавил «Боруссию» М. В марте он ушел из «Краснодара», не проведя ни одного матча 1
- 09:18 Экс-тренер «Краснодара» Фарке близок к подписанию контракта с «Боруссией» М