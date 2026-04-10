«РБ Лейпциг» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.5

10 апреля 2026 9:56
РБ Лейпциг - Боруссия М
11 апр. 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 29 тур
11 апреля в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» примет «Боруссию М». Хозяева занимают 3-е место с 53 очками, гости расположились на 13-й строчке с 30 очками. «Лейпциг» является явным фаворитом благодаря мощной атаке и хорошей форме.

«РБ Лейпциг»

Хозяева подходят к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. В последних 5 играх «РБ Лейпциг» забил 2.20 гола в среднем и пропустил 0.80. Атака мощная, оборона надeжна. В личных встречах с «Боруссией М» «Лейпциг» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

«Боруссия М»

Гости подходят к матчу в неплохой атакующей форме. Команда играет вничью в 3 последних матчах и забивает в 7 последних. «Боруссия М» обязательно забивает в 6 последних матчах. В последних 5 играх гости забили 2.00 гола в среднем и пропустили 2.20. Оборона уязвима. В личных встречах с «Лейпцигом» «Боруссия М» не пропускает в 3 последних матчах.

Факты о командах

«РБ Лейпциг»

  • В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних очных матчей с «Боруссией М»
  • Атака мощная, оборона надeжна
  • 3-е место в турнире

«Боруссия М»

  • Забивает в 7 последних матчах
  • В среднем: 2.00 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не пропускает в 3 последних очных матчах с «Лейпцигом»
  • Оборона пропускает 2.20 гола за игру

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Боруссия М»

«РБ Лейпциг» является фаворитом благодаря мощной атаке, надeжной обороне и преимуществу в личных встречах. «Боруссия М» забивает, но много пропускает. Учитывая, что в очных встречах «Боруссия М» не пропускала в 3 последних матчах, а «Лейпциг» имеет хорошую оборону, наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев с возможным «сухим» матчем.

Рекомендованные ставки

  • Победа «РБ Лейпцига» – коэффициент 1.5
  • Индивидуальный тотал «Боруссии М» меньше 0.5

Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Боруссия М РБ Лейпциг
