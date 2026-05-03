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  • «Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 17:20
Боруссия М
03.05.2026, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия Д
88' Х. Табакович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
20
Рокко Райц
(К) ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
36
Ваэль Мохья
АП
7
Кевин Штегер
АП
9
Франк Онора
ПВ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
4
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
7
Джоб Беллингем
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
4
Кота Такаи
ЦЗ
14
Кевин Дикс
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
38
Хуго Болин
ПВ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
41
Матис Альберт
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Николас
2
Чародиа
30
Эльведи
29
Скалли
16
Энгельхардт
20
Райц
16
Сандер
36
Мохья
7
Штегер
9
Онора
9
Табакович
4-1-2-3
1
Кобель
26
Рюэрсон
3
Антон
49
Реджани
4
Шлоттербек
20
Забитцер
8
Брандт
7
Беллингем
9
Гирасси
40
Инасио
14
Байер
2
Чародиа
14
Дикс
14
Дикс
2
Чародиа
7
Штегер
10
Рейна
10
Рейна
7
Штегер
20
Райц
25
Хак
25
Хак
20
Райц
36
Мохья
38
Болин
38
Болин
36
Мохья
9
Табакович
18
Мачино
18
Мачино
9
Табакович
14
Байер
24
Свенссон
24
Свенссон
14
Байер
26
Рюэрсон
27
Коуто
27
Коуто
26
Рюэрсон
7
Беллингем
6
Озкан
6
Озкан
7
Беллингем
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
Остались в запасе
Боруссия М
Боруссия Д
23
Ян Ольшовски
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
4
Кота Такаи
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Ойген Полански
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
41
Матис Альберт
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
4
Кота Такаи
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
41
Матис Альберт
ЛВ
Главный тренер
Ойген Полански
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия М
Точно не сыграют
Йенс Кастроп
ЦП
Тим Кляйнденст
ЦФ
Боруссия Д
Точно не сыграют
Карим Адейеми
ЛВ
Рами Бенсебаини
ЛЗ
Эмре Джан
ОП
Феликс Нмеча
АП
Никлас Зюле
ЦЗ
Статистика матча Боруссия М - Боруссия Д
3
1
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
1
Нарушения
14
17
Офсайды
1
0
Количество передач
502
490
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
2.2
0.49
xGP (предотвращенные голы)
0.5
0.5

Смотреть прямую трансляцию матча ««Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссия» Дортмунд, 32-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Боруссия М
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