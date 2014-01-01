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Бундеслига 2026/2027
Команды
Боруссия М
Результаты
€ 125 млн
Боруссия Менхенгладбах - результаты матчей
Менхенгладбах
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Боруссия-Парк
Сайт:
http://www.borussia.de/
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12.09 | 16:30
Фрайбург
5 : 0
Боруссия М
05.09 | 16:30
Боруссия М
3 : 4
Эльверсберг
29.08 | 16:30
РБ Лейпциг
3 : 0
Боруссия М
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