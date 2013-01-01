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    Боруссия - результаты

    Город Менхенгладбах
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.borussia.de/
    Стадион Боруссия-Парк
    Тренер Даниэль Фарке
    Турниры:
    Германия. Бундеслига (2022/2023)
    22 тур
    		24 февраля, пятница 22:30 Майнц 4:0 Боруссия
    21 тур
    		18 февраля, суббота 17:30 Боруссия 3:2 Бавария
    20 тур
    		12 февраля, воскресенье 17:30 Герта 4:1 Боруссия
    19 тур
    		4 февраля, суббота 20:30 Боруссия 0:0 Шальке-04
    18 тур
    		28 января, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:4 Боруссия
    17 тур
    		25 января, среда 22:30 Аугсбург 1:0 Боруссия
    16 тур
    		22 января, воскресенье 19:30 Боруссия 2:3 Байер
    15 тур
    		11 ноября, пятница 22:30 Боруссия 4:2 Боруссия
    14 тур
    		8 ноября, вторник 22:30 Бохум 2:1 Боруссия
    13 тур
    		4 ноября, пятница 22:30 Боруссия 3:1 Штутгарт
    12 тур
    		30 октября, воскресенье 17:30 Унион 2:1 Боруссия
    11 тур
    		22 октября, суббота 19:30 Боруссия 1:3 Айнтрахт
    10 тур
    		15 октября, суббота 16:30 Вольфсбург 2:2 Боруссия
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 16:30 Боруссия 5:2 Кельн
    8 тур
    		1 октября, суббота 19:30 Вердер 5:1 Боруссия
    7 тур
    		17 сентября, суббота 19:30 Боруссия 3:0 РБ Лейпциг
    6 тур
    		11 сентября, воскресенье 18:30 Фрайбург 0:0 Боруссия
    5 тур
    		4 сентября, воскресенье 18:30 Боруссия 0:1 Майнц
    4 тур
    		27 августа, суббота 19:30 Бавария 1:1 Боруссия
    3 тур
    		19 августа, пятница 21:30 Боруссия 1:0 Герта
    2 тур
    		13 августа, суббота 19:30 Шальке-04 2:2 Боруссия
    1 тур
    		6 августа, суббота 16:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
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