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«РБ Лейпциг» – «Боруссия М»: кто победит в матче 1 тура Бундеслиги 2026/2027

28 августа 2026 10:59
РБ Лейпциг - Боруссия М
29 авг. 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
5.50
Победа «Боруссии М»
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Матч 1 тура немецкой Бундеслиги между «РБ Лейпциг» и «Боруссией М» пройдет 29 августа 2026 года в Лейпциге на «Ред Булл Арене». Хозяева традиционно сильны на своем поле – они выиграли пять последних домашних матчей, а в очных встречах с менхенгладбахцами не уступают в шести из восьми последних игр. Гости, в свою очередь, находятся в феноменальной форме: семь побед подряд и атака, забивающая в девяти последних матчах. Кто окажется сильнее – домашняя мощь «РБ Лейпциг», который редко проигрывает этому сопернику, или «Боруссия», которая набрала потрясающий ход и готова прервать неудачную серию в Лейпциге?

Кто победит в матче

«РБ Лейпциг» сделает ставку на преимущество своего поля и уверенную игру в обороне. Команда выиграла пять последних домашних матчей, а в очных встречах с «Боруссией М» не уступает в шести из восьми последних игр. В атаке хозяева стабильны: в среднем 2,00 гола за последние пять матчей, при этом в Кубке Германии они разгромили «Айнтрахт Трир» (6:0). Однако оборона «РБ Лейпциг» действует небезупречно – в среднем 1,80 пропущенных мяча за последние пять игр, что против атакующей «Боруссии» может стать проблемой. В товарищеских матчах команда уступила «Баварии» (1:3) и «Лидсу» (0:2), что вызывает вопросы перед стартом сезона. Домашняя поддержка и успешная история встреч с этим соперником дают хозяевам шанс на победу, но их уязвимая защита создаeт риски.

«Боруссия М» подходит к матчу на волне потрясающей формы. Команда выиграла семь последних матчей, а в атаке демонстрирует феноменальную эффективность – в среднем 3,60 гола за последние пять игр, при этом забивает в девяти последних встречах. В Кубке Германии менхенгладбахцы разгромили «Шотт Майнц» (5:0), а в товарищеских матчах уверенно обыграли «Астон Виллу» (2:1). Однако оборона гостей действует образцово – всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр, что делает их ещe более опасными. В очных встречах с «РБ Лейпциг» у «Боруссии» отрицательная статистика – всего четыре победы в 20 матчах, но их текущая форма настолько убедительна, что гости готовы прервать эту серию. Гости умеют забивать и редко пропускают, что делает их серьeзным претендентом на победу даже на выезде.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку и преимущество в очных встречах «РБ Лейпциг», «Боруссия М» находится в феноменальной форме и имеет более надeжную оборону. Обе команды забивают, но гости выглядят организованнее и должны использовать свой шанс. Наиболее вероятный исход – победа «Боруссии» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 20 очных матчах «РБ Лейпциг» одержал 11 побед, «Боруссия М» – 4, ещe 5 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в шести из восьми последних матчей против этого соперника. Однако текущая форма «Боруссии» – семь побед подряд и мощная атака, тогда как «РБ Лейпциг» дома силeн, но имеет проблемы в защите. Очная статистика говорит в пользу хозяев, но текущее состояние гостей перевешивает исторический фактор. Учитывая форму «Боруссии» и еe умение забивать, гости имеют реальные шансы на победу.

Личные встречи
Побед - 12 (57%)
Ничьих - 5 (24%)
Побед - 4 (19%)
33
Забитых мячей
19
1.57
В среднем за матч
0.9
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг
4 : 1
11.12.2021
Боруссия М
Самая крупная ничья
Германия. Бундеслига, 20 тур
РБ Лейпциг
2 : 2
01.02.2020
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 1 тур
РБ Лейпциг
3 : 0
29.08.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 29 тур
РБ Лейпциг
1 : 0
11.04.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
0 : 0
28.11.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
1 : 0
29.03.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
РБ Лейпциг
0 : 0
09.11.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 22 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
17.02.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
0 : 1
23.09.2023
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 24 тур
РБ Лейпциг
3 : 0
11.03.2023
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия М
3 : 0
17.09.2022
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия М
3 : 1
02.05.2022
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг
4 : 1
11.12.2021
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 23 тур
РБ Лейпциг
3 : 2
27.02.2021
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 0
31.10.2020
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 20 тур
РБ Лейпциг
2 : 2
01.02.2020
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
1 : 3
30.08.2019
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия М
1 : 2
20.04.2019
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 13 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
02.12.2018
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
0 : 1
03.02.2018
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 4 тур
РБ Лейпциг
2 : 2
16.09.2017
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
1 : 2
19.02.2017
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 4 тур
РБ Лейпциг
1 : 1
21.09.2016
Боруссия М
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
7
Антонио Нуса
ЛВ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
20
Рокко Райц
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
14
Кевин Дикс
(К) ПЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
16
Филипп Сандер
ЦП
36
Ваэль Мохья
АП
7
Кевин Штегер
АП
38
Хуго Болин
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Боруссия М
33
Даниэль Бац
ВР
20
David Herold
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
8
Enzo Leopold
ЦП
5
Jan Leszczyński
ЦП
34
Mathieu Nguefack
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
18
Шуто Мачино
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
4-3-3
26
Вандевордт
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
17
Баку
6
Банзузи
20
Райц
13
Зайвальд
7
Нуса
27
Гомис
10
Груда
4-1-3-2
1
Николас
14
Хасиока
14
Дикс
6
Итакура
26
Ульрих
16
Сандер
38
Болин
7
Штегер
25
Хак
11
Кляйнденст
36
Мохья
6
Банзузи
40
Хардер
40
Хардер
6
Банзузи
27
Гомис
28
Нкунку
28
Нкунку
27
Гомис
17
Баку
39
Хенрикс
39
Хенрикс
17
Баку
10
Груда
11
Бакайоко
11
Бакайоко
10
Груда
20
Райц
48
Вермерен
48
Вермерен
20
Райц
11
Кляйнденст
18
Мачино
18
Мачино
11
Кляйнденст
7
Штегер
9
Онора
9
Онора
7
Штегер
36
Мохья
20
20
36
Мохья
26
Ульрих
34
34
26
Ульрих
25
Хак
3
Лидберг
3
Лидберг
25
Хак
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия М
10
Андрия Максимович
АП
3
Максим Эстеве
ЦП
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
25
Леопольд Цингерле
ВР
Главный тренер
Мартин Демичелис
33
Даниэль Бац
ВР
29
Джо Скалли
ПЗ
8
Enzo Leopold
ЦП
5
Jan Leszczyński
ЦП
Главный тренер
Ойген Полански
Остались в запасе
10
Андрия Максимович
АП
3
Максим Эстеве
ЦП
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
25
Леопольд Цингерле
ВР
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
29
Джо Скалли
ПЗ
8
Enzo Leopold
ЦП
5
Jan Leszczyński
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Ойген Полански
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Эрьян Нюланд
ВР
Ромуло
ЦФ
Кристоф Баумгартнер
АП
Ассан Уэдраого
ЦП
Боруссия М
Точно не сыграют
Йенс Кастроп
ЦП
Томаш Чванчара
ЦФ
Фабио Чародиа
ЦЗ
Z. Uno
ЦП
Ефим Конопля
ПЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Боруссии М» в основное время. Феноменальная форма гостей – семь побед подряд, мощная атака и надeжная оборона – делают их фаворитами, несмотря на домашнюю силу и успешную историю «РБ Лейпциг» в этом противостоянии. Хозяева способны забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на победу. Рекомендуемая ставка – победа «Боруссии М» с коэффициентом 5,50. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Боруссией М» состоится 29 августа 2026 года в Лейпциге на «Ред Булл Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«РБ Лейпциг» – «Боруссия М»: смотреть онлайн.

5.50
Победа «Боруссии М»
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Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Боруссия М РБ Лейпциг
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