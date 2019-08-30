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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - РБ Лейпциг
Боруссия М - РБ Лейпциг: обзор матча 30 августа 2019
Боруссия М
30.08.2019, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
90+1'
Б. Эмболо
38'
Т. Вернер
47'
Т. Вернер
90+4'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - РБ Лейпциг
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Т. Вернер
ГОЛ! 1:2!
Б. Эмболо
Пас отдал
Л. Бенеш
90'
+1
Желтая карточка
О. Вендт
81'
68'
Желтая карточка
И. Конате
47'
ГОЛ! 0:2!
Т. Вернер
Пас отдал
Ю. Поульсен
Желтая карточка
Д. Закария
42'
38'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Э. Форсберг
18'
Желтая карточка
К. Лаймер
Желтая карточка
Б. Эмболо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-1-2-3
1
Зоммер
17
Вендт
28
Гинтер
30
Эльведи
22
Ляйнер
6
Закария
19
Джонсон
10
Нойхаус
7
Эмболо
14
Плеа
9
Тюрам
4-3-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
4
Орбан
16
Конате
23
Хальстенберг
44
Кампль
27
Лаймер
20
Забитцер
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
Остались в запасе
Боруссия М
РБ Лейпциг
7
Патрик Херрманн
ПВ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
20
Норди Мукиэле
ПЗ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Боруссия М - РБ Лейпциг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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