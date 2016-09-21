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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Боруссия М
РБ Лейпциг - Боруссия М: обзор матча 21 сентября 2016
РБ Лейпциг
21.09.2016, среда, 21:00
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
6'
Т. Вернер
84'
Ф. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Боруссия М
90'
Замена
Т. Янчке
️️️️
Л. Штиндль
89'
Желтая карточка
Л. Штиндль
84'
Замена
М. Шульц
️️️️
И. Траоре
84'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Джонсон
Пас отдал
Л. Штиндль
Замена
О. Бурк
️️️️
Т. Вернер
81'
Желтая карточка
П. Гулачи
73'
Замена
К. Пападопулос
️️️️
М. Комппер
63'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
М. Забитцер
57'
45'
Желтая карточка
Я. Вестергор
24'
Замена
Н. Эльведи
️️️️
Т. Штробль
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЛП
9
Торган Азар
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
28
Андре Хан
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Главный тренер
Андре Шуберт
РБ Лейпциг
1
Фабио Колторти
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
4-4-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
5
Комппер
13
Бернардо
13
Кайзер
6
Демме
20
Забитцер
31
Илсанкер
11
Вернер
15
Поульсен
3-2-1-3-1
1
Зоммер
15
Кристенсен
23
Вестергор
17
Вендт
5
Штробль
23
Крамер
19
Джонсон
16
Траоре
13
Штиндль
9
Азар
28
Хан
5
Комппер
14
Пападопулос
14
Пападопулос
5
Комппер
20
Забитцер
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Забитцер
11
Вернер
7
Бурк
7
Бурк
11
Вернер
16
Траоре
10
Шульц
10
Шульц
16
Траоре
13
Штиндль
24
Янчке
24
Янчке
13
Штиндль
5
Штробль
30
Эльведи
30
Эльведи
5
Штробль
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия М
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Ред Булл Арена
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