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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - РБ Лейпциг
Боруссия М - РБ Лейпциг: обзор матча 23 сентября 2023
Боруссия М
23.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
75'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - РБ Лейпциг
84'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
Х. Симонс
84'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
К. Шлагер
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Д. Скалли
80'
Замена
Р. Хак
️️️️
К. Коне
79'
Замена
К. Крамер
️️️️
Р. Райц
79'
75'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
70'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Б. Шешко
70'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Л. Опенда
70'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Ф. Карвалью
Желтая карточка
Д. Скалли
65'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Ф. Онора
64'
Замена
А. Плеа
️️️️
Джордан
64'
24'
Желтая карточка
Д. Раум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
21
Рокко Райц
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Николас
6
Итакура
30
Эльведи
8
Вебер
25
Нец
5
Вайгль
29
Скалли
17
Коне
21
Райц
9
Онора
9
Джордан
4-2-2-2
28
Бласвих
23
Хенрикс
3
Симакан
23
Люкеба
22
Раум
21
Шлагер
44
Кампль
7
Симонс
14
Карвалью
17
Опенда
30
Шешко
21
Райц
23
Крамер
23
Крамер
21
Райц
29
Скалли
10
Нойхаус
10
Нойхаус
29
Скалли
17
Коне
25
Хак
25
Хак
17
Коне
9
Онора
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
9
Онора
9
Джордан
14
Плеа
14
Плеа
9
Джордан
21
Шлагер
16
Клостерманн
16
Клостерманн
21
Шлагер
7
Симонс
13
Зайвальд
13
Зайвальд
7
Симонс
14
Карвалью
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
14
Карвалью
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
30
Шешко
11
Вернер
11
Вернер
30
Шешко
Остались в запасе
Боруссия М
РБ Лейпциг
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Боруссия М - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
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