Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - РБ Лейпциг
Боруссия М - РБ Лейпциг: обзор матча 20 апреля 2019
Боруссия М
20.04.2019, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
61'
А. Плеа
17'
М. Хальстенберг (П)
53'
М. Хальстенберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - РБ Лейпциг
85'
Желтая карточка
Ю. Поульсен
75'
Желтая карточка
А. Айдара
ГОЛ! 1:2!
А. Плеа
Пас отдал
Ф. Нойхаус
61'
53'
ГОЛ! 0:2!
М. Хальстенберг
Пас отдал
Э. Форсберг
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Хальстенберг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
2-3-1-2-2
1
Зоммер
28
Гинтер
24
Янчке
6
Закария
23
Крамер
5
Штробль
10
Нойхаус
9
Азар
7
Херрманн
11
Раффаэл
14
Плеа
4-3-1-2
25
Гулачи
20
Мукиэле
16
Клостерманн
16
Конате
23
Хальстенберг
27
Лаймер
44
Кампль
20
Забитцер
10
Форсберг
10
Кунья
11
Вернер
Остались в запасе
Боруссия М
РБ Лейпциг
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
77
Брума
ЛВ
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Боруссия М - РБ Лейпциг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
РБ Лейпциг
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:12
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:12
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:12
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:12
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+