Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Боруссия М
РБ Лейпциг - Боруссия М: обзор матча 11 марта 2023
РБ Лейпциг
11.03.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Боруссия М
57'
Т. Вернер
71'
Э. Форсберг (П)
80'
Й. Гвардиол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Боруссия М
90'
+1
Замена
О. Фрауло
️️️️
К. Коне
90'
+1
Замена
П. Херрманн
️️️️
Й. Хофманн
Замена
М. Симакан
️️️️
А. Айдара
87'
Замена
К. Кампль
️️️️
К. Лаймер
87'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Э. Форсберг
87'
ГОЛ! 3:0!
Й. Гвардиол
Пас отдал
Ю. Поульсен
80'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Д. Раум
77'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Т. Вернер
77'
72'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Ф. Нойхаус
72'
Замена
Х. Вольф
️️️️
А. Плеа
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Форсберг
71'
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Б. Хенрикс
57'
53'
Пенальти не реализован!
А. Плеа
Желтая карточка
Д. Раум
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
19
Андре Силва
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Каден Кларк
АП
20
Дани Ольмо
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Боруссия М
49
Florian Dimmer
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
4-2-2-2
28
Бласвих
22
Раум
4
Орбан
24
Гвардиол
39
Хенрикс
21
Айдара
27
Лаймер
10
Форсберг
8
Собослаи
11
Вернер
19
Силва
4-1-2-1-2
21
Зиппель
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
25
Нец
23
Крамер
17
Коне
10
Нойхаус
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
22
Раум
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
22
Раум
21
Айдара
3
Симакан
3
Симакан
21
Айдара
27
Лаймер
44
Кампль
44
Кампль
27
Лаймер
10
Форсберг
20
Ольмо
20
Ольмо
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
15
Поульсен
11
Вернер
17
Коне
29
Фрауло
29
Фрауло
17
Коне
10
Нойхаус
13
Штиндль
13
Штиндль
10
Нойхаус
14
Плеа
17
Вольф
17
Вольф
14
Плеа
7
Хофманн
7
Херрманн
7
Херрманн
7
Хофманн
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия М
1
Эрьян Нюланд
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
8
Каден Кларк
АП
Главный тренер
Марко Розе
49
Florian Dimmer
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
8
Каден Кларк
АП
Остались в запасе
49
Florian Dimmer
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Боруссия М
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+