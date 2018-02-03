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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - РБ Лейпциг
Боруссия М - РБ Лейпциг: обзор матча 03 февраля 2018
Боруссия М
03.02.2018, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
89'
А. Лукман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - РБ Лейпциг
89'
ГОЛ! 0:1!
А. Лукман
Пас отдал
Н. Кейта
Желтая карточка
Т. Янчке
78'
64'
Желтая карточка
К. Лаймер
61'
Желтая карточка
М. Забитцер
Желтая карточка
Л. Штиндль
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Боруссия М
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-2-3-1
21
Зиппель
23
Вестергор
24
Янчке
30
Эльведи
28
Гинтер
6
Закария
23
Крамер
9
Азар
13
Штиндль
7
Херрманн
32
Грифо
3-5-1-1
25
Гулачи
4
Орбан
2
Упамекано
16
Клостерманн
20
Забитцер
6
Демме
8
Кейта
44
Кампль
27
Лаймер
77
Брума
11
Вернер
Остались в запасе
Боруссия М
РБ Лейпциг
7
Йонас Хофманн
ПВ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
13
Бернардо
ЦЗ
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Боруссия М - РБ Лейпциг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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