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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - РБ Лейпциг
Боруссия М - РБ Лейпциг: обзор матча 19 февраля 2017
Боруссия М
19.02.2017, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
81'
Я. Вестергор
31'
Э. Форсберг
55'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - РБ Лейпциг
83'
Замена
Д. Упамекано
️️️️
Э. Форсберг
ГОЛ! 1:2!
Я. Вестергор
Пас отдал
Т. Азар
81'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Ф. Джонсон
80'
Желтая карточка
К. Крамер
77'
76'
Замена
Р. Хедира
️️️️
Н. Кейта
73'
Желтая карточка
Д. Демме
Желтая карточка
Т. Азар
67'
66'
Замена
Д. Кайзер
️️️️
О. Бурк
Замена
Й. Хофманн
️️️️
О. Вендт
62'
Желтая карточка
Л. Штиндль
61'
Замена
П. Херрманн
️️️️
А. Хан
61'
55'
ГОЛ! 0:2!
Т. Вернер
Пас отдал
Э. Форсберг
Пенальти не реализован!
Т. Азар
45'
44'
Желтая карточка
Н. Кейта
37'
Желтая карточка
М. Хальстенберг
31'
ГОЛ! 0:1!
Э. Форсберг
Пас отдал
Т. Вернер
Желтая карточка
О. Вендт
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Фабио Колторти
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
4-1-2-3
1
Зоммер
17
Вендт
24
Янчке
15
Кристенсен
23
Вестергор
23
Крамер
19
Джонсон
81
Дауд
9
Азар
13
Штиндль
28
Хан
3-4-1-2
25
Гулачи
22
Шмитц
5
Комппер
23
Хальстенберг
8
Кейта
6
Демме
31
Илсанкер
20
Забитцер
10
Форсберг
11
Вернер
7
Бурк
17
Вендт
7
Хофманн
7
Хофманн
17
Вендт
28
Хан
7
Херрманн
7
Херрманн
28
Хан
19
Джонсон
18
Дрмич
18
Дрмич
19
Джонсон
8
Кейта
8
Хедира
8
Хедира
8
Кейта
10
Форсберг
2
Упамекано
2
Упамекано
10
Форсберг
7
Бурк
13
Кайзер
13
Кайзер
7
Бурк
Остались в запасе
Боруссия М
РБ Лейпциг
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
31
Федерико Паласиос
АП
13
Бернардо
ЦЗ
1
Фабио Колторти
ВР
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Остались в запасе
31
Федерико Паласиос
АП
13
Бернардо
ЦЗ
1
Фабио Колторти
ВР
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Боруссия М - РБ Лейпциг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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