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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - РБ Лейпциг
Боруссия М - РБ Лейпциг: обзор матча 17 сентября 2022
Боруссия М
17.09.2022, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
10'
Й. Хофманн
35'
Й. Хофманн
53'
Р. Бенсебаини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - РБ Лейпциг
Замена
Т. Янчке
️️️️
Ю. Вайгль
90'
+1
Замена
С. Ляйнер
️️️️
Й. Хофманн
90'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Х. Вольф
86'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Л. Штиндль
82'
80'
Замена
У. Новоа
️️️️
Б. Хенрикс
67'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Силва
66'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
Желтая карточка
Л. Штиндль
66'
ГОЛ! 3:0!
Р. Бенсебаини
Пас отдал
Л. Штиндль
53'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
52'
46'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Э. Форсберг
46'
Замена
К. Шлагер
️️️️
А. Айдара
ГОЛ! 2:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
М. Тюрам
35'
25'
Желтая карточка
К. Кампль
ГОЛ! 1:0!
Й. Хофманн
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Юлиан Вайгль
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
21
Ивандро Санчес
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Зоммер
5
Бенсебаини
5
Фридрих
30
Эльведи
29
Скалли
23
Крамер
5
Вайгль
17
Коне
13
Штиндль
7
Хофманн
9
Тюрам
4-2-2-2
25
Гулачи
39
Хенрикс
4
Орбан
24
Гвардиол
22
Раум
44
Кампль
21
Айдара
8
Собослаи
10
Форсберг
19
Силва
28
Нкунку
5
Вайгль
24
Янчке
24
Янчке
5
Вайгль
7
Хофманн
22
Ляйнер
22
Ляйнер
7
Хофманн
13
Штиндль
17
Вольф
17
Вольф
13
Штиндль
Вольф
7
Херрманн
7
Херрманн
Вольф
39
Хенрикс
12
Новоа
12
Новоа
39
Хенрикс
21
Айдара
21
Шлагер
21
Шлагер
21
Айдара
10
Форсберг
11
Вернер
11
Вернер
10
Форсберг
19
Силва
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Силва
Остались в запасе
Боруссия М
РБ Лейпциг
11
Натан Н'Гуму
ПВ
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
28
Янис Бласвих
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
11
Натан Н'Гуму
ПВ
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Боруссия М - РБ Лейпциг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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