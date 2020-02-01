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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Боруссия М
РБ Лейпциг - Боруссия М: обзор матча 01 февраля 2020
РБ Лейпциг
01.02.2020, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия М
50'
П. Шик
89'
К. Нкунку
24'
А. Плеа
35'
Й. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Боруссия М
90'
+6
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Ф. Нойхаус
ГОЛ! 2:2!
К. Нкунку
89'
Желтая карточка
Т. Вернер
74'
69'
Желтая карточка
Б. Эмболо
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Т. Адамс
69'
63'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
М. Тюрам
61'
Желтая карточка
Н. Эльведи
61'
Вторая желтая
А. Плеа
60'
Желтая карточка
А. Плеа
ГОЛ! 1:2!
П. Шик
50'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Э. Форсберг
46'
Замена
П. Шик
️️️️
Н. Мукиэле
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
Й. Хофманн
Пас отдал
Ф. Нойхаус
29'
Замена
Т. Штробль
️️️️
К. Крамер
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Пас отдал
О. Вендт
18'
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
20
Дани Ольмо
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
2
Упамекано
16
Клостерманн
20
Мукиэле
10
Адамс
27
Лаймер
20
Забитцер
10
Форсберг
11
Вернер
28
Нкунку
4-2-1-1-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
17
Вендт
6
Закария
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
10
Адамс
20
Ольмо
20
Ольмо
10
Адамс
10
Форсберг
15
Поульсен
15
Поульсен
10
Форсберг
20
Мукиэле
14
Шик
14
Шик
20
Мукиэле
23
Крамер
5
Штробль
5
Штробль
23
Крамер
10
Нойхаус
19
Джонсон
19
Джонсон
10
Нойхаус
9
Тюрам
7
Эмболо
7
Эмболо
9
Тюрам
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия М
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
16
Ибрахима Траоре
ПВ
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия М
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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