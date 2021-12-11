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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Боруссия М
РБ Лейпциг - Боруссия М: обзор матча 11 декабря 2021
РБ Лейпциг
11.12.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
4 : 1
Завершен
Боруссия М
21'
Й. Гвардиол
33'
А. Силва
90+1'
К. Нкунку
90+4'
Б. Хенрикс
88'
Р. Бенсебаини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Боруссия М
ГОЛ! 4:1!
Б. Хенрикс
Пас отдал
К. Нкунку
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
К. Нкунку
90'
+1
Желтая карточка
М. Симакан
89'
88'
ГОЛ! 2:1!
Р. Бенсебаини
Пас отдал
Б. Эмболо
Замена
Б. Бробби
️️️️
А. Силва
84'
Желтая карточка
Й. Гвардиол
81'
77'
Замена
А. Плеа
️️️️
Л. Штиндль
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Лаймер
71'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Э. Форсберг
63'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
В. Орбан
63'
Желтая карточка
В. Орбан
59'
54'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Й. Хофманн
42'
Желтая карточка
Л. Штиндль
41'
Желтая карточка
Б. Эмболо
ГОЛ! 2:0!
А. Силва
33'
ГОЛ! 1:0!
Й. Гвардиол
Пас отдал
Анхелиньо
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Йоша Вос
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Гулачи
3
Симакан
4
Орбан
24
Гвардиол
17
Анхелиньо
20
Мукиэле
27
Лаймер
44
Кампль
10
Форсберг
19
Силва
28
Нкунку
4-1-1-2-2
1
Зоммер
29
Скалли
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Бенсебаини
6
Закария
17
Коне
7
Хофманн
13
Штиндль
7
Эмболо
9
Тюрам
10
Форсберг
8
Собослаи
8
Собослаи
10
Форсберг
4
Орбан
39
Хенрикс
39
Хенрикс
4
Орбан
27
Лаймер
12
Адамс
12
Адамс
27
Лаймер
19
Силва
9
Бробби
9
Бробби
19
Силва
7
Хофманн
8
Бенеш
8
Бенеш
7
Хофманн
13
Штиндль
14
Плеа
14
Плеа
13
Штиндль
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия М
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
20
Йоша Вос
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
20
Йоша Вос
АП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия М
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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