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Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Боруссия М
РБ Лейпциг - Боруссия М: обзор матча 09 ноября 2024
РБ Лейпциг
09.11.2024, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Боруссия М
90'
Замена
Ф. Чародиа
️️️️
Л. Ульрих
Желтая карточка
А. Айдара
89'
81'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Р. Хак
81'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Ф. Онора
Замена
А. Уэдраого
️️️️
К. Баумгартнер
81'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
А. Вермерен
81'
72'
Замена
Ф. Сандер
️️️️
Р. Райц
72'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
А. Плеа
Замена
А. Айдара
️️️️
Б. Хенрикс
67'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Ю. Поульсен
67'
Желтая карточка
А. Вермерен
51'
44'
Желтая карточка
Р. Райц
41'
Желтая карточка
Р. Хак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
20
Рокко Райц
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
8
Ассан Уэдраого
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
16
Филипп Сандер
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Натан Н'Гуму
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
4
Орбан
3
Битшиабу
39
Хенрикс
48
Вермерен
44
Кампль
7
Нуса
14
Баумгартнер
15
Поульсен
17
Опенда
4-1-1-2-2
1
Николас
29
Скалли
5
Фридрих
6
Итакура
26
Ульрих
5
Вайгль
20
Райц
9
Онора
25
Хак
14
Плеа
11
Кляйнденст
39
Хенрикс
21
Айдара
21
Айдара
39
Хенрикс
48
Вермерен
13
Зайвальд
13
Зайвальд
48
Вермерен
14
Баумгартнер
8
Уэдраого
8
Уэдраого
14
Баумгартнер
15
Поульсен
30
Шешко
30
Шешко
15
Поульсен
26
Ульрих
2
Чародиа
2
Чародиа
26
Ульрих
20
Райц
16
Сандер
16
Сандер
20
Райц
14
Плеа
10
Нойхаус
10
Нойхаус
14
Плеа
9
Онора
29
Н'Гуму
29
Н'Гуму
9
Онора
25
Хак
70
Чванчара
70
Чванчара
25
Хак
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия М
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
21
Тобиас Зиппель
ВР
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия М
2
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
14
7
Офсайды
2
4
Количество передач
614
376
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.53
1.16
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 1
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Ред Булл Арена
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