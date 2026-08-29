29.08.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-3-3
26
Вандевордт
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
17
Баку
6
Банзузи
20
Райц
13
Зайвальд
7
Нуса
27
Гомис
10
Груда
4-1-3-2
1
Николас
14
Хасиока
14
Дикс
6
Итакура
26
Ульрих
16
Сандер
38
Болин
7
Штегер
25
Хак
11
Кляйнденст
36
Мохья
6
Банзузи
40
Хардер
40
Хардер
6
Банзузи
27
Гомис
28
Нкунку
28
Нкунку
27
Гомис
17
Баку
39
Хенрикс
39
Хенрикс
17
Баку
10
Груда
11
Бакайоко
11
Бакайоко
10
Груда
20
Райц
48
Вермерен
48
Вермерен
20
Райц
11
Кляйнденст
18
Мачино
18
Мачино
11
Кляйнденст
7
Штегер
9
Онора
9
Онора
7
Штегер
36
Мохья
20
20
36
Мохья
26
Ульрих
34
34
26
Ульрих
25
Хак
3
Лидберг
3
Лидберг
25
Хак
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия М
10
Андрия Максимович
АП
3
Максим Эстеве
ЦП
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
25
Леопольд Цингерле
ВР
Главный тренер
Мартин Демичелис
33
Даниэль Бац
ВР
29
Джо Скалли
ПЗ
8
Enzo Leopold
ЦП
5
Jan Leszczyński
ЦП
Главный тренер
Ойген Полански
Остались в запасе
10
Андрия Максимович
АП
3
Максим Эстеве
ЦП
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
25
Леопольд Цингерле
ВР
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
29
Джо Скалли
ПЗ
8
Enzo Leopold
ЦП
5
Jan Leszczyński
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Ойген Полански
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Боруссия М
Точно не сыграют
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия М
1
Всего ударов по воротам
25
14
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
13
Офсайды
0
5
Количество передач
430
475
Сейвы
4
8
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
19
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
3.95
0.91
xGP (предотвращенные голы)
0.41
0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Боруссия М», 1-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Боруссия М»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»