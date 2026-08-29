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  • «РБ Лейпциг» – «Боруссия М»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

«РБ Лейпциг» – «Боруссия М»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

29 августа, 15:27
РБ Лейпциг
29.08.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Боруссия М
25' Б. Баку 49' А. Нуса 66' Р. Райц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
7
Антонио Нуса
ЛВ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
20
Рокко Райц
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
14
Кевин Дикс
(К) ПЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
16
Филипп Сандер
ЦП
36
Ваэль Мохья
АП
7
Кевин Штегер
АП
38
Хуго Болин
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Боруссия М
33
Даниэль Бац
ВР
20
David Herold
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
8
Enzo Leopold
ЦП
5
Jan Leszczyński
ЦП
34
Mathieu Nguefack
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
18
Шуто Мачино
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
4-3-3
26
Вандевордт
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
17
Баку
6
Банзузи
20
Райц
13
Зайвальд
7
Нуса
27
Гомис
10
Груда
4-1-3-2
1
Николас
14
Хасиока
14
Дикс
6
Итакура
26
Ульрих
16
Сандер
38
Болин
7
Штегер
25
Хак
11
Кляйнденст
36
Мохья
6
Банзузи
40
Хардер
40
Хардер
6
Банзузи
27
Гомис
28
Нкунку
28
Нкунку
27
Гомис
17
Баку
39
Хенрикс
39
Хенрикс
17
Баку
10
Груда
11
Бакайоко
11
Бакайоко
10
Груда
20
Райц
48
Вермерен
48
Вермерен
20
Райц
11
Кляйнденст
18
Мачино
18
Мачино
11
Кляйнденст
7
Штегер
9
Онора
9
Онора
7
Штегер
36
Мохья
20
20
36
Мохья
26
Ульрих
34
34
26
Ульрих
25
Хак
3
Лидберг
3
Лидберг
25
Хак
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия М
10
Андрия Максимович
АП
3
Максим Эстеве
ЦП
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
25
Леопольд Цингерле
ВР
Главный тренер
Мартин Демичелис
33
Даниэль Бац
ВР
29
Джо Скалли
ПЗ
8
Enzo Leopold
ЦП
5
Jan Leszczyński
ЦП
Главный тренер
Ойген Полански
Остались в запасе
10
Андрия Максимович
АП
3
Максим Эстеве
ЦП
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
25
Леопольд Цингерле
ВР
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
29
Джо Скалли
ПЗ
8
Enzo Leopold
ЦП
5
Jan Leszczyński
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Ойген Полански
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Эрьян Нюланд
ВР
Ромуло
ЦФ
Кристоф Баумгартнер
АП
Ассан Уэдраого
ЦП
Боруссия М
Точно не сыграют
Йенс Кастроп
ЦП
Томаш Чванчара
ЦФ
Фабио Чародиа
ЦЗ
Z. Uno
ЦП
Ефим Конопля
ПЗ
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия М
1
Всего ударов по воротам
25
14
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
13
Офсайды
0
5
Количество передач
430
475
Сейвы
4
8
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
19
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
3.95
0.91
xGP (предотвращенные голы)
0.41
0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Боруссия М», 1-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг»«Боруссия М»

«РБ Лейпциг» – «Боруссия М»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М РБ Лейпциг
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