  • «Боруссия» Менхенгладбах – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Боруссия» Менхенгладбах – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 16:09
Боруссия М
28.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Унион
90+4' К. Дикс (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Боруссия М
33
Мориц Николас
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
6
Янник Энгельхардт
ОП
36
Wael Mohya
ЦП
17
Йенс Кастроп
ЦП
27
Рокко Райц
(К) ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
15
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
39
Деррик Кен
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К) ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
6
Алеша Кемлейн
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
13
Джованни Рейна
АП
38
Хуго Болин
ПВ
8
Алехо Сарко
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Унион
31
Матео Рааб
ВР
3
Andrik Markgraf
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Livan Burcu
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
17
David Preu
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
30
Dmytro Bogdanov
ЦФ
3-1-4-1-1
33
Николас
4
Дикс
30
Эльведи
29
Скалли
6
Энгельхардт
36
27
Райц
16
Сандер
17
Кастроп
9
Онора
15
Табакович
3-4-1-1-1
1
Реннов
5
Дехи
14
Кверфельд
34
Н'Соки
28
Триммель
8
Хедира
6
Кемлейн
39
Кен
13
Шафер
11
Чон
7
Бурк
27
Райц
7
Штегер
7
Штегер
27
Райц
36
38
Болин
38
Болин
36
9
Онора
18
Мачино
18
Мачино
9
Онора
6
Кемлейн
33
Крал
33
Крал
6
Кемлейн
28
Триммель
19
Хаберер
19
Хаберер
28
Триммель
11
Чон
9
9
11
Чон
7
Бурк
10
Анса
10
Анса
7
Бурк
34
Н'Соки
30
30
34
Н'Соки
Остались в запасе
Боруссия М
Унион
23
Ян Ольшовски
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Джованни Рейна
АП
8
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
31
Матео Рааб
ВР
3
Andrik Markgraf
ЦЗ
21
Тим Скарке
ПВ
17
David Preu
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Джованни Рейна
АП
8
Алехо Сарко
ЦФ
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
3
Andrik Markgraf
ЦЗ
21
Тим Скарке
ПВ
17
David Preu
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия М
Точно не сыграют
Робин Хак
ЛВ
Тим Кляйнденст
ЦФ
Натан Н'Гуму
ПВ
Унион
Точно не сыграют
Андрей Илич
ЦФ
Йосип Юранович
ПЗ
Диогу Лейте
ЦЗ
Том Роте
ЛЗ
Роберт Сков
ПВ
Статистика матча Боруссия М - Унион
4
5
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
ВАР
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
5
18
Офсайды
1
2
Количество передач
478
337
Сейвы
2
6
Точность передач %
83
70
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
16
1
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
3.02
0.14
xGP (предотвращенные голы)
0.39
0.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах против «Униона», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «Унион»

«Боруссия» Менхенгладбах – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Унион Боруссия М
