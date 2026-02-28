28.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия М
3-1-4-1-1
33
Николас
4
Дикс
30
Эльведи
29
Скалли
6
Энгельхардт
36
27
Райц
16
Сандер
17
Кастроп
9
Онора
15
Табакович
3-4-1-1-1
1
Реннов
5
Дехи
14
Кверфельд
34
Н'Соки
28
Триммель
8
Хедира
6
Кемлейн
39
Кен
13
Шафер
11
Чон
7
Бурк
27
Штегер
36
Онора
6
28
11
7
34
Остались в запасе
Боруссия М
Унион
23
Ян Ольшовски
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Джованни Рейна
АП
8
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
31
Матео Рааб
ВР
3
Andrik Markgraf
ЦЗ
21
Тим Скарке
ПВ
17
David Preu
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия М
Точно не сыграют
Унион
Точно не сыграют
Статистика матча Боруссия М - Унион
4
5
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
ВАР
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
5
18
Офсайды
1
2
Количество передач
478
337
Сейвы
2
6
Точность передач %
83
70
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
16
1
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
3.02
0.14
xGP (предотвращенные голы)
0.39
0.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах против «Униона», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «Унион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»