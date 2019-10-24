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    Самый странный пенальти евросезона: мяч попал Смоллингу в лицо вместо руки. Судьи уже извинились


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    Сегодня, 12:00
    «Рома» их даже поблагодарила.

    В третьем туре Лиги Европы «Рома» принимала менхенгладбахскую «Боруссию» – это был центральный матч дня по вывеске, он проходил при сильном дожде в Риме.

    На 32-й минуте Дзаньоло забил головой после подачи углового, ближе к концу команды обменялись суперопасными моментами – Флоренци не реализовал выход один на один, Тюрам не попал в ворота с близкого расстояния.

    А потом случился пенальти. Шотландский судья Уильям Коллам посчитал, что Смоллинг сыграл рукой, хотя мяч попал ему в лицо. VAR в Лиге Европы нет, так что отменить решение не получилось. Штиндль реализовал пенальти, так и закончили – 1:1.

    «Столь серьезной ошибки не может быть на таком уровне, – возмутился после матча Эдин Джеко. – Просто не понимаю судью, он так был уверен в своей правоте, хотя видно же было, что мяч ударился о лицо Смоллинга. На нем даже отметину можно было увидеть. Недопустимо давать такие пенальти».

    «Мы все опустошены, – говорил после игры Паулу Фонсека. – Играя против лидера Бундеслиги, мы контролировали матч. Трудно принять такой результат». Разочарованный Смоллинг тоже не может поверить, что такое произошло.

    Англоязычный твиттер «Ромы» ночью выпустил пост, где сообщил, что судьи признали свою ошибку. «Уважаем и благодарим их за искреннюю честность, готовимся к следующей игре». В комментариях далеко не все оценили такой благодушный настрой.

    Пенальти еще больше запутал ситуацию в группе. «Рома» могла бы уйти в отрыв с семью очками, а теперь в следующем туре может упасть на пару строчек ниже. Интересно, что по итогам четвертого тура есть вероятность набора пяти очков всеми четырьмя командами.

    7 ноября «Боруссия» примет «Рому», а «Вольфсберг» сыграет дома с «Истанбулом».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Ромы»
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