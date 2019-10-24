Самый странный пенальти евросезона: мяч попал Смоллингу в лицо вместо руки. Судьи уже извинились

«Рома» их даже поблагодарила.

В третьем туре Лиги Европы «Рома» принимала менхенгладбахскую «Боруссию» – это был центральный матч дня по вывеске, он проходил при сильном дожде в Риме.

На 32-й минуте Дзаньоло забил головой после подачи углового, ближе к концу команды обменялись суперопасными моментами – Флоренци не реализовал выход один на один, Тюрам не попал в ворота с близкого расстояния.

А потом случился пенальти. Шотландский судья Уильям Коллам посчитал, что Смоллинг сыграл рукой, хотя мяч попал ему в лицо. VAR в Лиге Европы нет, так что отменить решение не получилось. Штиндль реализовал пенальти, так и закончили – 1:1.

«Столь серьезной ошибки не может быть на таком уровне, – возмутился после матча Эдин Джеко. – Просто не понимаю судью, он так был уверен в своей правоте, хотя видно же было, что мяч ударился о лицо Смоллинга. На нем даже отметину можно было увидеть. Недопустимо давать такие пенальти».

«Мы все опустошены, – говорил после игры Паулу Фонсека. – Играя против лидера Бундеслиги, мы контролировали матч. Трудно принять такой результат». Разочарованный Смоллинг тоже не может поверить, что такое произошло.

twit text — Chris Smalling (@ChrisSmalling) October 24, 2019

Англоязычный твиттер «Ромы» ночью выпустил пост, где сообщил, что судьи признали свою ошибку. «Уважаем и благодарим их за искреннюю честность, готовимся к следующей игре». В комментариях далеко не все оценили такой благодушный настрой.

twit text — AS Roma English (@ASRomaEN) October 24, 2019

Пенальти еще больше запутал ситуацию в группе. «Рома» могла бы уйти в отрыв с семью очками, а теперь в следующем туре может упасть на пару строчек ниже. Интересно, что по итогам четвертого тура есть вероятность набора пяти очков всеми четырьмя командами.

7 ноября «Боруссия» примет «Рому», а «Вольфсберг» сыграет дома с «Истанбулом».