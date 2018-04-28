«Хотел стать нападающим, но тренер поставил ультиматум». История лучшего голкипера Германии

Откуда взялся Марк-Андре тер Стеген − рассказывает он сам.

Я забиваю, и кто-то говорит мне: «Ты бежал не в ту сторону!»

«Кровь из носа.

Так я и стал вратарем. С тех пор произошло много всякого, но началось все именно так. У мальчика, с которым мы вместе играли в молодежном составе «Менхенгладбаха», когда мне было лет десять, часто шла носом кровь. Не знаю, почему. Он был нашим вратарем, и это случилось во время матча. Тренеру нужно было поставить кого-нибудь на ворота, и никого другого не нашлось. Так что стоять в воротах выпало мне.

Когда я только начинал играть в футбол, то был нападающим. Я любил забивать голы. Я играл, чтобы забивать голы. Именно в этом и было мое счастье.

Итак, я вышел на поле, встал на ворота и… мне понравилось. Нет, меня не осенило, во мне не произошла перемена. Я не влюбился в игру вратарем ни с того ни с сего. Просто... было весело. И каждый раз, когда я вставал на ворота, я чувствовал себя все более комфортно. Мои родители и товарищи по команде всегда могли сказать мне, насколько хорошо я справляюсь.

Но, несмотря на все это, мне все еще нравилось забивать мячи, а не отбивать их.

Приносить команде очки ‒ вот что доставляло мне радость. Вот чем я хотел заниматься.

Вот за что я изначально полюбил футбол.

У нашего дома был маленький садик, но гонять мяч в нем не разрешалось. Поэтому мы со старшим братом играли в родительском гараже. Брат был вратарем, а я бил по мячу. Ворота мы городили из коробок, рубашек и всего, что попадалось под руку. Когда мне было около четырех, мой дедушка (Опа, как говорят у нас в Германии) сказал, что узнает, смогу ли я получить место в юниорском составе нашего местного клуба, «Боруссия Менхенгладбах». Какой-то его знакомый мог бы с этим помочь, так что мы поехали вместе.

Я попал в команду. Но я был слишком молод, чтобы осознать толком, что это значит — быть частью такого клуба, как «Боруссия».

И, конечно, мне предстояло многому научиться на своей первой в жизни тренировке.

Как я уже сказал, до того я играл только в нашем маленьком гараже. И вот в чем дело, когда бьешь по стене, смотришь все время в одну сторону, верно? Смотришь на стену. И по мячу бьешь в одном и том же направлении. И мяч всегда к тебе возвращается. Я даже не представлял, что есть две стороны поля — два направления.

Мяч у меня, я бегу к воротам и слышу, как мои мама, дедушка и бабушка что-то кричат. Я думаю про себя: «Класс, похоже, у меня все с первой попытки получается». Так что я бегу дальше, а они все кричат.

Я забиваю, и кто-то за воротами говорит мне: «Ты бежал не в ту сторону!»

Первый гол был далек от идеала.

«Каждый раз, когда дедушка подвозил меня на тренировку, на заднем сиденье меня ждала выпечка»

Сейчас я смеюсь, вспоминая об этом. Было ли мне стыдно? Ни в коем случае! Я был рад, что забил! Спросите у мамы, бабушки, дедушки… Они и сегодня скажут вам: «Марк так гордился этим голом. Не хотелось его расстраивать».

В конце концов, я разобрался с тем, как играть в обоих направлениях. Окей, надо двигаться туда-то и туда-то. Ясно.

Не знаю, о чем думал Опа. Думаю, он просто гордился тем, что я играю за «Менхенгладбах». То же самое испытывали моя мама и моя бабушка − моя Ома. Папа не особо увлекался футболом, но Опа был большим фанатом клуба. Так что когда я начал играть, именно дедушка возил меня на тренировки. Позвольте рассказать вам о моем Опа. Его машина была… безупречной. Неважно, какой модели, какой сборки. В ней не было ни единого изъяна. До пенсии дедушка служил в полиции − возглавлял отдел по борьбе с должностными преступлениями.

В детстве я был очень близок с Опа. Каждый раз, когда дедушка подвозил меня на тренировку, на заднем сиденье его авто меня ждала выпечка из местной пекарни. И я съедал ее по пути на тренировку. Неважно, как холодно было на улице, шел ли дождь, дедушка, − а иногда и Ома или мама, если они составляли нам компанию − оставались на все время тренировки − просто посмотреть и поддержать. Когда я участвовал в чемпионатах, как бы далеко они не проходили, Опа и Ома всегда приезжали с угощением для всей команды. Но это были не просто, скажем, нарезанные апельсины. Иногда Опа готовил нам свою особую закуску: помидоры с паприкой. Но чаще всего они привозили с собой полный набор: фрукты, овощи и домашний хлеб для всех.

Когда я стал постарше, их присутствие начало меня немного смущать. Наверное, так чувствует себя каждый ребенок в присутствии семьи. Ты пытаешься быть крутым или что-то еще и каждую секунду рискуешь ощутить себя не в своей тарелке. Не знаю точно, так ли это. Но сейчас я оглядываюсь в прошлое и ощущаю неимоверную гордость за то, что родные всегда были рядом, заботились и поддерживали − и в то же время никогда не давили на меня.

Сейчас я вспоминаю те времена с легкой ностальгией. Мои Опа и Ома так заботились обо мне. Они жили всего в десяти-пятнадцати минутах от нашего дома и я каждый раз радовался, когда оставался у них ночевать. Ома готовила мне белый хлеб с мармеладом на завтрак. Это было так вкусно, но больше всего мне запомнились эмоции: я чувствовал себя любимым. Действительно любимым.

В те дни Опа не расставался с трубкой и ванильным табаком. Потом он бросил, а я никогда даже не пробовал курить и до сих пор не переношу курение. Но вот… запах… Я обожаю этот запах. Не сказал бы даже, что он приятен. Просто это запах… воспоминаний. Я словно снова вместе с Опа, сижу на его коленях − я тогда, конечно, был поменьше. Мы словно снова сидим рядышком и он показывает мне семейные фото, или мы вместе смотрим старые фильмы. Дед научил меня многим вещам, добродетелям, урокам жизни...

Но не футболу.

Футбол был единственной вещью, о которой я не хотел разговаривать. Дед и Ома были не из тех, кто стал бы спорить с тренером, если меня не выпускали на поле. И мне не хотелось, чтобы кто-нибудь говорил мне, как играть. Опа это понимал. Поэтому мы редко говорили о футболе по душам. Как ни странно, но, похоже, с футболом мне хотелось разобраться без чьей-либо помощи. Иногда он пытался рассказать мне о том, как играют другие голкиперы: «Попробуй делать так, как они». Я не слушал. Я даже не сказал ему ничего в день, когда мой тренер в «Менхенгладбахе» поставил мне ультиматум.

Мы еще дети, и кто-то говорит тебе: «Ты просто нам не нужен»

Как я уже упоминал, у нашего голкипера начались носовые кровотечения, и я стал помогать на воротах. Я хотел остаться в роли форварда, но тренерам не нравилось, как я играю в атаке. Что-то насчет того, что я бегал не так, как им хотелось.

«Ты бегаешь, не поднимая ноги», − говорили десятилетнему мне.

«Или играешь у нас вратарем, или можешь идти играть в другой клуб».

Мне не пришлось долго думать. Я сразу принял решение. Где-то в то же время мной заинтересовался другой клуб, и они собирались дать мне играть на позиции форварда. Но это было не важно. Забивать голы больше не было важно.

Остаться в «Менхенгладбахе» − вот что имело значение.

И тому была одна простая причина: это был дом.

«Менхенгладбах» был единственным клубом, который я знал с четырех лет. Родители разводились в то же самое время, когда команда поставила меня перед выбором. Моя семья распадалась, так что футбол сделался еще большей, чем раньше, частью моей личности. «Менхенгладбах» и был, по сути, моей личностью. Поездки с Опа, выпечка на заднем сиденье, и да, даже томаты с паприкой и все те другие вещи, которые он делал ради меня. Для меня это значило буквально все.

Поэтому я не мог оставить команду. Мне было все равно, на какой позиции играть. Забивать голы стало не так важно. Я хотел быть в «Менхенгладбахе». Я хотел продолжать. И я научился пересматривать свои цели.

Я остался. И стал вратарем.

Я на самом деле считаю, что мой опыт в роли форварда сделал из меня вратаря иного рода. Я видел поле немного по-другому, использовал поле немного по-другому. И потом я стал немного выделяться среди других голкиперов в академии. «Боруссия» устраивает большое сокращение, когда игроки достигают возраста около четырнадцати лет. Это действительно жесткий момент. В том смысле, что мы, по сути, еще дети, и кто-то говорит тебе: «Ты просто нам не нужен».

Был один случай − мне было тогда, если не ошибаюсь, лет четырнадцать или пятнадцать. Тренер был очень зол на меня после игры. Не помню, что я тогда натворил или каких-либо подробностей. Помню только его гнев и то, насколько сильно я его расстроил. Помню, что после игры он отчитал меня… перед всеми товарищами по команде. Никогда еще тренер не разговаривал со мной так.

Я забрался в мамину машину и разрыдался. Осознание пришло только несколько дней спустя. Да, я плохо сыграл. И я должен это принять. Тренер точно знал, над чем мне нужно работать. Был ли он строг ко мне? Конечно. Хотя, откровенно говоря, мне было это нужно. Мне нужен был кто-то, кто показал бы мне, чего ожидать, если я хочу стать профессиональным футболистом. Мне нужно было стать более сильным игроком ... во многих отношениях.

Думаю, что именно тогда я решил по-настоящему сосредоточиться на футболе. Я стал действительно строг к себе. Я не хотел говорить о футболе с мамой или с Опа. Я хотел во всем разобраться без чьей-либо помощи. Я стал более независимым. Когда мне исполнилось пятнадцать и я смог ездить на собственном скутере, я сказал Опа, что хочу побыть один по пути на тренировку. Для Опа это была непростая ситуация, но он принял ее.

И все же в дождливые дни, ровно за 10 минут до того, как я выходил на тренировку, у меня звонил телефон.

«Хочешь, я подвезу тебя?», − спрашивал Опа.

«Конечно. Было бы здорово».

Но выпечка больше не ждала меня в машине. Я должен был стать профессиональнее.

«Барселона» для меня − больше, чем просто футбол»

Даже когда меня пригласили во взрослый состав «Менхенгладбаха», я не смог пригласить семью. Я знал, что буду слишком отвлекаться. Опа следил за играми клуба всю мою сознательную жизнь. Но я не мог перестать думать о том, как расстроится мама, если я сыграю плохо и она услышит, как меня освистают. Даже сейчас, думая об этом, я бы не выдержал такого, будь у меня дети. Меня вызывали на всего лишь восемь игр, и на каждую я отправлялся один. Мне нужно было во всем разобраться без чьей-либо помощи.

Но Опа был на трибунах в следующем сезоне и во все последующие годы. И свой последний матч за «Менхенгладбах» я уже не мог представить без него. Или без мамы. Или без семьи моей будущей жены. Я стал увереннее в том, что делал на поле. Я больше не хотел делать это один.

Когда в 2014 году у меня появилась возможность перейти из «Боруссии» в «Барселону» − это было очень важное решение. Моя семья и мой клуб составляли для меня целый мир − как я мог их оставить? Но я решился перейти в «Барселону» по двум причинам. Первой причиной был, конечно же, стиль игры. Я всегда думал, взрослея в «Менхенгладбахе», что единственной командой, куда я решусь уйти, будет «Барселона». То, что они делают с мячом, и для такого вратаря как я, который часто использует ноги − прекрасная возможность.

Вторая причина появилась позже, когда я познакомился с Андони Субисарретой.

Помню, как мой агент сказал мне: «Барселона» хочет сначала побеседовать с тобой. Они хотят узнать, что ты за человек и как впишешься в команду вне игры».

На встречу со мной прислали Суби. Я не ожидал, насколько этот человек повлияет на мое решение. С первой секунды нашего разговора в нем было это природное сочувствие. Он рассказал мне о клубе, об истории, о личном опыте. Рассказал, как это − переходить в другой клуб, переезжать в другой город. Он показал мне, что это значит − быть игроком «Барселоны». Он был просто очень легким в общении, теплым человеком.

Именно это убедило меня в моем желании стать частью этого невероятного клуба. Я знаю, что люди говорят иногда: «Марк-Андре тер Стеген? Он такой холодный». Может быть, это отчасти потому, что я немец. Но я знаю, какое впечатление произвожу. И я не хочу, чтобы люди воспринимали меня именно так.

Я с гордостью ношу цвета «Барселоны». Но для меня это значит больше, чем просто футбол. Этот город, эти фанаты… здесь никогда не чувствуешь себя одиноким. Это просто невозможно. Невозможно замкнуться в себе. Невозможно даже понять это без чьей-либо помощи.

Я определенно не мог осознать это сам, когда впервые прибыл сюда. Я едва мог говорить по-испански! Помню, как я впервые зашел в раздевалку, и был так счастлив, что клуб подписал Ивана Ракитича в то же время, что и меня. Ракитич говорил по-немецки и знал испанский, так как играл ранее в «Севилье». Он буквально стал моим переводчиком в первые несколько месяцев. Он мог помочь мне с ответами на мои вопросы и мог объяснить указания тренера, если я чего-то недопонимал. Мне помогал даже Рафинья, который, кстати, покинул клуб в этом сезоне — мы оба говорили по-английски, а позже перешли на испанский. Рафинья был моим соседом в раздевалке, и мы до сих пор отлично дружим.

И все же мне хотелось более тесно общаться с ребятами, понимать их. Поэтому я стал брать уроки испанского с самого первого дня на новом месте.

Мы говорим, что мы больше, чем клуб, и я сейчас не пытаюсь нас разрекламировать. Но иначе и не скажешь. Здесь действительно есть… нечто большее.

Мой Опа никода не был на «Камп Ноу»

Когда в 2016 году я наблюдал за жеребьевкой групп Лиги чемпионов и увидел, что «Барселоне» выпало играть с «Менхенгладбахом», я не знал, что и думать. Кажется, сначала я был не очень-то рад.

Но после объявления результатов жеребьевки мне пришло сообщение от Андре, моего лучшего друга из Германии:

Тогда я задумался: «Может быть, это и правда возможность снова увидеть всех на родине». Но как отреагирует мой старый клуб? Что скажут фанаты?

И когда мы прибыли, все было так знакомо — но также и немного по-другому. Впервые в жизни я вышел на стадион через вход для гостей. Я сидел в раздевалке для гостей, чего никогда не делал за всю свою взрослую карьеру. И даже выходя на разогрев, мне пришлось одернуть себя, чтобы занять правильную половину поля.

И затем я поднял глаза на трибуны, и все болельщики встали и принялись аплодировать мне. Я расчувствовался. По коже побежали мурашки, и я не мог скрыть слез. Восемнадцать лет — долгий срок. Именно столько я провел в «Боруссии». Это была моя жизнь. И я был горд, потому что фанаты до сих пор приветствовали меня. Но уходя с поля тем вечером, я почувствовал разницу. «Менхенгладбах» всегда будет дорог мне. «Менхенгладбах» всегда будет клубом, который определил мою карьеру и позволило осуществить мечту каждого ребeнка — сыграть на «Камп Ноу». Но я знал, что пришло время перемен. Так у меня появился новый дом.

Я знаю, что для некоторых людей я просто «вратарь-немец из «Барселоны». Но, может быть, теперь они узнают меня получше.

Вы знаете, что мой Опа никогда не был на «Камп Ноу»? Я уговариваю его приехать…и однажды он это сделает.

И если в один прекрасный день где-нибудь возле «Камп Ноу» вы встретите пожилого мужчину, нарезающего помидоры и паприку, вы поймете, что он все-таки добрался».

Марк-Андре тер Стеген

ФК «Барселона»

Источник оригинального текста: https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/marc-ter-stegen-barcelona

Перевод выполнен нашими партнерами из EnglishDom − онлайн-школа английского нового поколения. С ними можно освоить язык в удобном формате и в любом месте.

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