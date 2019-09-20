Другие сенсации ЛЕ: триллер на Кипре, разгром «Гладбаха» от ноунейма, очередной ляп Кариуса

И еще несколько важных моментов.

АПОЭЛ и «Дюделандж» на двоих забили 7 голов

Здесь все просто: дырками в защите эффективно пользовались соперники. Что первые, что вторые. Забавный момент у «Дюделанджа»: все авторы голов еще и отдали голевые передачи.

Для «Дюделанджа», выигравшего этот матч (3:4), победа – историческое достижение. Это первый люксембургский клуб, победивший во встрече на групповом этапе Лиги Европы.

«Боруссию» из Менхенгладбаха уничтожил какой-то «Вольфсберг»

Нет, это не опечатка, не «Вольфсбург». Во-первых, клубы из одной страны не могут встретиться на групповом этапе. Во-вторых, «Вольфсберг» – это клуб из чемпионата Австрии.

«Почему я раньше о нем не слышал?» – это нормальный вопрос в данной ситуации. «Вольфсберг» постоянно мотался по лигам: от третьего дивизиона до высшей австрийской Бундеслиги. В 2006-м президенту команды Дитмару Риглеру это надоело. Он нашел несколько спонсоров (австрийский банк и несколько топовых предпринимателей, готовых вложиться), продумал трансферную политику на несколько лет вперед и начал наслаждаться.

За три сезона «Вольфсберг» вылез из региональной лиги во вторую. Два года клубу понадобилось, чтобы забраться в Бундеслигу. Дальше – упорная работа, жесточайшая конкуренция и триумф. Прошлый сезон – лучший в истории команды. Он занял третье место и через плей-офф (стадия в чемпионате Австрии, а не в ЛЕ) напрямую вышел в групповой этап Лиги Европы.

Было много неожиданных поражений

«Гладбах», мы тебя понимаем», – сказали несколько других классных команд после первого тура ЛЕ. «Лацио» проиграл «ЧФР Клуж» (1:2), «Фейеноорд» – «Рейнджерсу» (0:1), «Вулверхэмптон» – «Браге» (0:1), «Бешикташ» – «Словану» (2:4).

Из других неожиданных результатов: ничьи «Эспаньола» и «Ференцвароша» (1:1), «Партизана» и «АЗ» (2:2), «Ренна» и «Селтика» (1:1).

В первом туре Лиге Европы зажигали молодые

Несколько фамилий мощных янгстеров:

• Николо Дзаньоло (20 лет, «Рома») – гол и две голевые в матче с «Башакшехиром».

• Мэйсон Гринвуд (17 лет, «Манчестер Юнайтед») – победный гол в матче с «Астаной». Это самый молодой автор гола «МЮ» в еврокубках. Еще это первый человек, родившийся в XXI веке, который забил гол за клуб.

• Джозеф Уиллок (20 лет, «Арсенал») – гол в матче с «Айнтрахтом».

• Букайо Сака (18 лет, «Арсенал») – гол и голевая в матче с «Айнтрахтом». Самый молодой автор гола «Арсенала» в Лиге Европы.

В этой теме поучаствовал и ЦСКА, выпустив в обороне 17-летнего Карпова (здесь, скорее, потому что просто некого). Но эксперимент закончился провалом – поражением 1:5. Кстати, главный тренер тренер «Лудогорца» Станислав Генчев после матча с ЦСКА сказал: «В перерыве сказал команде, что мы должны атаковать через зону Карпова, потому что ему 17 лет. Из-за этого мы создали голевые моменты и сумели забить».

Кариус, ты что, опять накосячил?

Да, опять. Эпизод крайне нелепый: Кариус выбежал, неудачно сыграл головой (точнее, просто не достал мяч), упал, защитник тоже упал, и «Слован» воспользовался ошибкой.

twit text — Матч ТВ (@MatchTV) September 20, 2019

«Партизан» ломает правила

В Сербии есть закон: на стадионы профессиональной лиги не пускают детей младше 14 лет без взрослых. Все из-за ада, который болельщики устраивают на трибунах почти каждый матч. Главные команды его игнорируют: на сектора приходят дети одни, без сопровождения.

В матче «АЗ» «Партизан» в очередной раз забил на закон. На трибуны пришли 14 тысяч детей (некоторые источники говорят о 20 тысячах). Закон сербской Суперлиги не распространяется на матчи Лиги Европы. Поэтому «Партизан» и воспользовался этой лазейкой.

twit text — Serbian Football (@SerbianFooty) September 19, 2019

twit text — FK Partizan (@FKPartizanBG) September 19, 2019

Чичарито снова топ. Как и «Севилья»

2 сентября Хавьер Эрнандес перешел в «Севилью» за 7,75 миллиона евро. 19 сентября в матче с «Карабахом» он забил первый гол за новую команду.

Вообще, история преображения «Севильи» в этом сезоне впечатляет. В Ла Лиге – 3 победы в четырех матчах (с «Эспаньолом», «Гранадой», «Сельтой» и «Алавесом»). Ничего особенного, если не учесть, что командой управляет Хулен Лопетеги – человек, которого за календарный год: а) Уволили из сборной Испании; б) Уволили из «Реала».

Материалы по теме:

Возможно, ЦСКА рассыпался из-за нехватки игроков – там полсостава на травмах

Не удивляйтесь провалу «Краснодара». Клуб всегда плохо играет в гостях, а этот «Базель» – хищники