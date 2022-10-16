-
-
-
-
-
-
26.04.2016 14:20Болельщики «Бирмингема» таскают по городу гроб в бордово-голубых цветах и троллят ненавистных соседей из «Астон Виллы», которая вылетела в Чемпионшип. «Бомбардир» вспоминает другие случаи, когда фанаты отправляли кого-то в «последний путь».4
-
-
29.01.2016 10:00Кубок Футбольной лиги в прошлом году отметил свое 55-летие. С 1982 года турнир семь раз менял спонсора, а с ним и название. Постоянной оставалась лишь популярность, пусть и меньшая, чем у Кубка Англии. «Бомбардир» рассказывает, почему Кубок Лиги востребован лишь в Англии.2