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    «Он хочет стать порнозвездой». Новое амплуа самого странного футболиста современности


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    Голосов: 8
    27.05.2017 14:00
    Харри Реднапп хочет видеть в «Бирмингеме» защитника Бенуа Ассу-Экотто. Проблема в том, что игрок мечтает о карьере порнозвезды. «Бомбардир» рассказывает, чем еще примечателен этот игрок.

    Бенуа Ассу-Экотто всю карьеру идет против существующих стандартов. Воспитываясь во французском «Лансе», защитник получал приглашения в сборную Франции. Однако за французов он играть отказался, потому что бесился от плохого отношения к темнокожим футболистам.

    Ассу-Экотто заиграли за Камерун. Но и здесь его футбольная жизнь пошла туговато. В одном из матчей Бенуа подрался с партнером по команде прямо на поле, боднув его головой. «Мне было бы лучше дождаться окончания матча. Понимаю, что футбол смотрят дети», – рассказывал Ассу-Экотто о том инциденте.

    За пределами поля он тоже ведет себя необычно. Например, Ассу-Экотто почти не интересуется футбольными новостями. Когда в «Тоттенхэм» переходил бразилец Паулиньо, то Бенуа вообще не знал, как выглядит новичок команды. Ассу-Экотто просто считает футбол лишь своей работой.

    Его совершенно не волнуют контракты со спонсорами. «Я же не проститутка, чтобы им продаваться. Предпочитаю покупать удобные бутсы за 30 евро. Быть модным – дорого», – говорит футболист о своей жизни. Кажется, свой новый заработок он найдет далеко за пределами поля.

    «Я пытаюсь убедить Ассу-Экотто перейти в «Бирмингем», но он хочет стать порнозвездой. Надеюсь, Бенуа останется в футболе еще на сезон, ведь это хороший игрок», – жалуется Харри Реднапп. Вместе с тренером Ассу-Экотто уже работал в «Тоттенхэме». Сейчас камерунскому защитнику 33 года. За свою карьеру он сменил пять клубов, а теперь хочет окончательно изменить жизнь.

    Ассу-Экотто – не первый футболист, который намерен зарабатывать таким необычным способом. «Когда завяжу с футболом, возможно, буду получать за секс деньги. Это же фантастическая работа», – мечтательно рассказывал Эммануэль Фримпонг, засветившийся в России и в лондонском «Арсенале». Сейчас Фримпонг выступает в Швеции, откуда о нем вообще ничего не слышно. Возможно, скоро и о нем заговорят уже без футбольных поводов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Sky Sports
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 28 мая 2017, 00:42

      Весело)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 27 мая 2017, 17:42

      есть видео с кастинга?))0))0))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      grain 27 мая 2017, 17:08

      Приезжай в Россию, здесь футбол и порнография слова синонимы)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 27 мая 2017, 14:08

      Лишь бы данные позволили)))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > Чеба 27 мая 2017, 17:00

      Виагра поможет !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Чеба > dok66 27 мая 2017, 17:10

      А между ног большой болтающийся ослиный х.й)))))

      1
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