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13.03.2017 00:35Голкипер «Реала» Кейлор Навас в очередной раз допустил результативную ошибку. «Барселона» неожиданно проиграла «Депортиво» и снова ищет оправдания. «Бомбардир» рассказывает, как в Испании плачут от счастья болельщики «Севильи», которая неожиданно получила шанс на титул.3
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02.02.2017 14:00«Наш клуб защищает права ЛГБТ, и после этого подписать футболиста-нациста!». Как фанаты влияют на трансферыБолельщики «Сент-Этьена» и «Райо Вальекано» сорвали трансферы Мунье и Зозули. «Бомбардир» вспоминает другие случаи, когда реакция фанатов оказалась важнее решения руководства клуба.21
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01.02.2017 21:15Могилевца не пустили в «Ростов». «Краснодар» намерен расстаться с Ари. «Ювентус» заинтересовался полузащитником «Барселоны». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.3