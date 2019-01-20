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    Как сейчас дела у Сейду Думбия


    3
    Голосов: 8
    20.01.2019 17:55
    Запас, матч с «Атлетико» и круглые цифры.

    Еще зимой 2015-го ЦСКА заработал на продаже Думбия 14 миллионов евро. Потом Сейду заезжал к ЦСКА в аренду, но с уходом из «Ромы» окончательно потерялся для топ-клубов. К январю 2018 года Думбия съездил в «Ньюкасл» и «Спортинг». Затем португальцы все-таки выкупили его контракт за 3 миллиона евро. Если учитывать сумму всех аренд, «Рома» получила за Думбия 7,5 миллионов евро, что в два раза меньше потраченных на него средств.

    Этим летом Думбия бесплатно перешел в «Жирону». «Спортинг» менял руководство, судился с игроками и лишился почти половины основного состава. Там Думбия за 14 матчей не сделал ни одного результативного действия, поэтому отъезд из Португалии легко объясним. В «Жироне» Сейду пока видят только запасным нападающим. В основе он чаще выходит в кубковых матчах, а в чемпионате выступает одним из сменщиков забивного Кристиана Стуани.

    В Примере Думбия сыграл девять матчей и забил два гола. Три встречи Сейду начинал в основном составе, а впервые отличился после выхода на замену в игре с «Эспаньолом» (3:1).

    Гол Думбия с 6:28

    Зато в январе с ним происходят действительно важные вещи. Особенно интересной получилась игра с «Атлетико». «Жирона» вырвала ничью 3:3 в гостевом матче и прошла в следующий раунд Кубка Испании. Именно Думбия забил третий гол на 88-й минуте, хотя до этого вообще не отличался в кубковых матчах.

    Перед игрой с «Бетисом» в Примере дисквалификацию получил Стуани. Здесь Думбия вышел в основном составе и забил уже в первом тайме. «Жирона» все-таки проиграла со счетом 2:3. Это произошло впервые в матче, где Думбия был на поле с первых минут.

    Гол Думбия с 3:27

    Мяч в ворота «Бетиса» стал для Сейду 150-м в карьере. Вот так выглядит раскладка по чемпионатам:

    В «Спортинге» о нем тоже вспоминают. Защитник Стефан Ристовски посмеялся над Сейду, когда участвовал в популярном челлендже. Говорят, он вообще не меняется.

    На пике голевой формы в ЦСКА трансферная стоимость Думбия оценивалась в 25 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt повесил ценник всего в 2 миллиона. 31-летний нападающий проводит один из последних сезонов на топ-уровне, но по-прежнему дает результат. С ним «Жирона» может еще дальше пройти в Кубке Испании, а сам Сейду только повышает свою известность. Для бесплатного усиления он играет очень хорошо. Контракт с «Жироной» действует до лета 2021 года, но Сейду может уйти раньше и позволить «Жироне» немного заработать.

    Пока же он просто кайфует от атмосферы в Испании.

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    Публикация от text (@doumbia.seydou)

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    Публикация от text (@doumbia.seydou)

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    Публикация от text (@doumbia.seydou)

    Все видео взяты из группы «Силы ТВ»

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Сейду Думбия
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +30

      bazztver 21 января 2019, 14:05

      Всегда переживаю за "наших" легионеров! Удачи Сейду!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 20 января 2019, 21:29

      Удачи,носорог

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      wilyamino 20 января 2019, 19:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -8
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      Рейтинг: +30

      fk sever 20 января 2019, 18:53

      Так он родился уже 27 летним.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1320

      ruded 20 января 2019, 18:09

      на фото в инсте, носорогу не меньше 45.

      -1
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