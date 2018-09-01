Похоже, это «Лион» испортил карьеру Фекира: теперь у него ни топ-клуба, ни здорового колена

«Бетис» сильно рискует.

Портал Transfermarkt оценивает Фекира в 60 миллионов евро. При этом стоимость игрока в декабре составляла 70 миллионов. Интересный момент: пару дней назад «Бетис» забрал Фекира у «Лиона» за цену, в три разу ниже установленной – всего за 20 миллионов.

И этот трансфер становится еще интереснее, учитывая то, что прошлым летом «Ливерпуль» предлагал за него 60 миллионов, но сделка сорвалась.

Все правильно: какой еще «Бетис»? Его же почти взял «Ливерпуль», что там случилось?

Прошлым летом в офис «Лиона» прилетали предложения по Фекиру от «Реала», «Челси», «Наполи». Но самым настойчивым покупателем был «Ливерпуль».

«Ливерпуль» три раза повышал цену, и в итоге стороны договорились на 50 миллионах. Но дальше начался цирк. «Лион» провел медобследование игрока, на котором не показал значительных дефектов в организме Фекира. На медобследовании «Ливерпуля» английские врачи засомневались в колене игрока (в сумме он пропустил около 50 матчей из-за него) – сделка была отменена.

Фекир дико переживал из-за этого, он даже ходил к психологу на предсезонной подготовке «Лиона». А президент команды Жан-Мишель Ола еще в прошлом июле сказал, что футболист останется в системе «Лиона» еще минимум на год. Все так и произошло. Фекир отыграл во Франции еще сезон, долго упрашивал руководство «Лиона» отпустить его летом. И сейчас Фекира подобрал «Бетис» за очень символическую сумму.

«Бетис» пошел на риск: клуб предложил большую зарплату игроку, на которого забили гранды

Оклад Фекира в «Лионе» составлял 80 тысяч в неделю. В «Бетисе» он вырос до 150 тысяч. Сам клуб несмотря на то, что прописал игроку большую зарплату, больше выиграл от этого трансфера, чем проиграл.

Во-первых, потому что прошлым летом он просто бы не забрал игрока за такую плевую сумму. В 2018-м Франция (вместе с Фекиром) стала чемпионом мира, а Фекира активно обрабатывал «Ливерпуль». Тут без шансов.

Во-вторых, у «Бетиса» наконец-то появились финансы. За два года клуб позволил себе покупки Джовани Ло Чельсо, Вильяма Карвальо, Марка Бартру, Жуанми. Теперь эти ребята бегают в одной команде с Тельо, Канальесом, Хоакином, Хави Гарсией. В эту систему точно впишется Фекир.

В-третьих, Фекир, возможно, станет заменой Ло Чельсо, который близок к переходу в «Тоттенхэм». Из-за этого аргентинец даже не поехал на сборы с «Бетисом».

В-четвертых, Фекир провел два сезона (пусть последний хуже, чем предыдущий) на неплохом уровне. Если он в форме, то его спокойно можно назвать одним из лучших игроков в Европе, выступающих на позиции «девятки».

Удивляться небольшой сумме, которую «Бетис» потратил на Фекира, не стоит. У него оставался всего год по контракту. Зимой потенциальный покупатель смог бы урвать Фекира за меньший прайс, следующим летом – совершенно бесплатно.

С другой стороны, если «Лион» знал что-то о состоянии Фекира и специально умолчал, это может доставить массу проблем «Бетису». На This Is Anfield (английское СМИ, специализирующийся на «Ливерпуле») профессиональный физиотерапевт Раджпал Брар разобрал проблемное колено Фекира. Несколько пунктов:

• Есть вероятность в 25%, что с коленом Фекира случится травма, которая по тяжести схожа с разрывом «крестов».

• В 2015-м он получил травму «крестов» и вернулся на три месяца раньше положенного срока. Брар предполагает, что на ранних стадиях медики «Лиона» подключали Фекира с помощью уколов. Так Фекир мог спокойно играть, но в этом случае травма может приобрести статус хронической.

• Брар много говорит о плохой работе хирургов из «Лиона». Он отмечает, что их методика, основанная на экспресс-восстановлении, могла повлиять на состоянии мышечных тканей игрока и стать причиной износа хряща колена Фекира.

• Все травмы Фекиры связаны с одним коленом. Брар предполагает, что ближе к 30 у него будут большие проблемы с восстановлением: Фекир будет чаще вылетать, связки будут менее крепкими, что скажется на его подвижности.

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