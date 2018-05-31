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06.10.2016 18:30«Игроки «Баварии» начинали есть только с разрешения ван Гаала». Интервью воспитанника «Баварии», который приехал покорять ФНЛАвстриец Даниэль Сикорски начинал карьеру в «Баварии», затем объездил Польшу и Австрию, а летом очутился в «Химках». Ульяне Лукьянченко он рассказал о суровости Луи ван Гаала, как юного Давида Алаба не пускали в клубы, и о безбашенности польских фанатов.4
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15.07.2016 19:00Сборная Португалии сенсационно выиграла Евро-2016, а Гризманн влюбил в себя весь мир. Триумфаторы ликуют, но не для всех футбольных персон лето вышло столь крутым. «Бомбардир» рассказывает о тех, кого настигла большая футбольная неудача.8
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22.06.2016 19:00Венгрия, Исландия и Португалия вышли из группы и сыграют в плей-офф. Сегодня определятся последние участники 1/8 финала чемпионата Европы. «Бомбардир» показывает ключевые события и голы идущих противостояний.8
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11.06.2016 02:00Итальянский защитник избил грабителя, ирландец вернулся в футбол после разрыва печени, а венгерский форвард угостил 200 человек после выхода на Евро. «Бомбардир» выбирает по одному игроку с каждой сборной групп E и F и рассказывает истории, о которых вы могли не знать.3
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