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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Рух
Новости
€ 3 млн
Рух - новости команды
Львов
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Скиф
Сайт:
http://fcrukh.com/main
Тренер:
Виталий Пономарев
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
Трансляция
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
Трансляция
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Кудровка» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 2.07
12 мая
Трансляция
«Рух» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«Рух» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.6
8 мая
Трансляция
«Рух» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026
4 мая
«Рух» – «Заря»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 1.7
3 мая
Трансляция
«Рух» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
«Кривбасс» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 1.8
18 апреля
Трансляция
«Рух» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026
10 апреля
«Рух» – «Колос»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
9 апреля
Трансляция
«Шахтер» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
Трансляция
«Рух» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026
21 марта
«Рух» – «ЛНЗ»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.62
20 марта
«Эпицентр» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 1.85
14 марта
Трансляция
«Рух» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026
9 марта
«Рух» – «Металлист 1925»: прогноз и ставки на матч 9 марта 2026 с коэффициентом 1.53
8 марта
Трансляция
«Оболонь» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026
1 марта
«Оболонь» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 2.05
28 февраля
«Динамо Киев» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 20 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
19 февраля
Трансляция
«Полтава» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025
2025.12.14 13:50
«Полтава» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 14 декабря 2025 с коэффициентом 1.75
2025.12.13 09:51
Трансляция
«Рух» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025
2025.12.07 17:50
Трансляция
«Александрия» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025
2025.11.30 12:50
«Александрия» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 30 ноября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.11.29 11:26
Трансляция
«Рух» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025
2025.11.23 17:50
Трансляция
«Верес» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025
2025.11.08 15:20
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