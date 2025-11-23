23.11.2025, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Украина. Премьер-лига, 13 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Рух
Рух
4-3-2-1
1
Герета
73
Лях
92
Слюбик
44
Холод
93
Роман
23
Копина
6
Пидгурский
20
Сапуга
7
Криспим
11
Квасница
23
Бабукарра
3-3-3-1
1
39
Мачелюк
90
17
26
Лосенко
19
Думанюк
8
Сторчоус
78
Рогозинский
10
Козак
17
Морозко
24
Овусу
11
Квасница
75
Китела
75
Китела
11
Квасница
6
Пидгурский
20
20
6
Пидгурский
20
Сапуга
10
Притула
10
Притула
20
Сапуга
7
Криспим
11
Рунич
11
Рунич
7
Криспим
17
Морозко
91
Мельничук
91
Мельничук
17
Морозко
26
Лосенко
21
Нагнойный
21
Нагнойный
26
Лосенко
10
Козак
20
Свитюха
20
Свитюха
10
Козак
8
Сторчоус
77
77
8
Сторчоус
24
Овусу
97
97
24
Овусу
Остались в запасе
Рух
Кудровка
28
Yegor Klymenko
ВР
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
70
Nazar Kasarda
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
73
Mykhailo Kulyk
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
K. Matveev
ЦП
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
70
Nazar Kasarda
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
K. Matveev
ЦП
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Рух - Кудровка
1
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
10
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Кудровки», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Кудровка»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»