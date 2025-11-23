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  • «Рух» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

«Рух» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

23 ноября 2025, 17:50
Рух
23.11.2025, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
4 : 2
Завершен
Кудровка
14' К. Криспим 28' Ф. Бабукарра 57' И. Квасница 87' Ф. Бабукарра
46' Р. Овусу 50' А. Козак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
7
Клайвер Криспим
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
11
Илья Квасница
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Кудровка
1
Roman Lyopka
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
90
I. Mamrosenko
ЦЗ
39
Артем Мачелюк
ПЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
10
Александр Козак
ЛВ
17
Евгений Морозко
ЛВ
26
Иван Лосенко
ЦП
19
Артур Думанюк
ЦП
8
Андрей Сторчоус
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Рух
28
Yegor Klymenko
ВР
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
20
Vlad Raileanu
ЦП
70
Nazar Kasarda
ЦП
10
Остап Притула
АП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Кудровка
73
Mykhailo Kulyk
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
20
Денис Свитюха
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
14
K. Matveev
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
97
Anton Demchenko
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
4-3-2-1
1
Герета
73
Лях
92
Слюбик
44
Холод
93
Роман
23
Копина
6
Пидгурский
20
Сапуга
7
Криспим
11
Квасница
23
Бабукарра
3-3-3-1
1
39
Мачелюк
90
17
26
Лосенко
19
Думанюк
8
Сторчоус
78
Рогозинский
10
Козак
17
Морозко
24
Овусу
11
Квасница
75
Китела
75
Китела
11
Квасница
6
Пидгурский
20
20
6
Пидгурский
20
Сапуга
10
Притула
10
Притула
20
Сапуга
7
Криспим
11
Рунич
11
Рунич
7
Криспим
17
Морозко
91
Мельничук
91
Мельничук
17
Морозко
26
Лосенко
21
Нагнойный
21
Нагнойный
26
Лосенко
10
Козак
20
Свитюха
20
Свитюха
10
Козак
8
Сторчоус
77
77
8
Сторчоус
24
Овусу
97
97
24
Овусу
Остались в запасе
Рух
Кудровка
28
Yegor Klymenko
ВР
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
70
Nazar Kasarda
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
73
Mykhailo Kulyk
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
K. Matveev
ЦП
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
70
Nazar Kasarda
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
K. Matveev
ЦП
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Рух - Кудровка
1
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
10
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Кудровки», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух»«Кудровка»

«Рух» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кудровка Рух
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