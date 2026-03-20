21 марта состоится матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» примет «ЛНЗ». Хозяева находятся в зоне вылета и переживают тяжелейший кризис. Гости ведут борьбу за чемпионство и находятся на втором месте.

«Рух»

Львовяне переживают катастрофический сезон и находятся в зоне вылета. После 20 туров команда набрала 19 очков и занимает 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей. «Рух» проигрывает в 4 последних матчах Лиги 1 и в 6 последних матчах во всех турнирах. Команда пропускает в 14 последних матчах подряд. В последних пяти играх «Рух» забил всего 1 гол (в среднем 0.20 за матч) и пропустил 9 (в среднем 1.80). Лучший бомбардир – Виталий Роман, на счету которого всего 2 гола в 12 матчах.

«ЛНЗ»

Черкасский коллектив проводит феноменальный сезон и претендует на чемпионство. После 20 туров клуб имеет 44 очка и занимает 2-е место, отставая от лидера на 1 очко. «ЛНЗ» не проигрывает в 9 последних выездных матчах УПЛ, забивает в 9 последних матчах чемпионата и не пропускает в 3 последних играх. В последних пяти матчах команда забила 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустила 3 (в среднем 0.60).

Факты о командах:

«Рух»

«ЛНЗ»

История личных встреч

«ЛНЗ» имеет подавляющее преимущество в противостоянии с «Рухом». Команда побеждает в 4 последних очных матчах, забивает в 4 последних встречах и не пропускает в 3 последних играх против этого соперника. В текущем сезоне 21 сентября 2025 года «ЛНЗ» дома обыграл «Рух» со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Рух» – «ЛНЗ»

«Рух» находится в глубочайшем кризисе: 6 поражений подряд, 14 матчей с пропущенными голами и полное отсутствие атаки (1 гол за последние 5 игр). Команда выглядит обреченной и вряд ли сможет оказать сопротивление лидеру чемпионата.

«ЛНЗ» борется за чемпионство, находится в отличной форме и демонстрирует надежную игру в обороне. Гости уверенно играют на выезде (9 матчей без поражений) и имеют феноменальную статистику личных встреч.

Учитывая тотальное преимущество гостей, их мотивацию и катастрофическую форму хозяев, «ЛНЗ» обязан побеждать с сухим счетом, как это уже было в последних очных матчах.

