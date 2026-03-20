«Рух» – «ЛНЗ»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.62

20 марта 2026 10:25
Рух - ЛНЗ
21 мар. 2026, суббота 16:30 | Украина. Премьер-лига, 21 тур
1.62
Индивидуальный тотал «ЛНЗ» больше 1.5
21 марта состоится матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» примет «ЛНЗ». Хозяева находятся в зоне вылета и переживают тяжелейший кризис. Гости ведут борьбу за чемпионство и находятся на втором месте.

«Рух»

Львовяне переживают катастрофический сезон и находятся в зоне вылета. После 20 туров команда набрала 19 очков и занимает 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей. «Рух» проигрывает в 4 последних матчах Лиги 1 и в 6 последних матчах во всех турнирах. Команда пропускает в 14 последних матчах подряд. В последних пяти играх «Рух» забил всего 1 гол (в среднем 0.20 за матч) и пропустил 9 (в среднем 1.80). Лучший бомбардир – Виталий Роман, на счету которого всего 2 гола в 12 матчах.

«ЛНЗ»

Черкасский коллектив проводит феноменальный сезон и претендует на чемпионство. После 20 туров клуб имеет 44 очка и занимает 2-е место, отставая от лидера на 1 очко. «ЛНЗ» не проигрывает в 9 последних выездных матчах УПЛ, забивает в 9 последних матчах чемпионата и не пропускает в 3 последних играх. В последних пяти матчах команда забила 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустила 3 (в среднем 0.60).

Факты о командах:

«Рух»

  • 14-е место в УПЛ, 19 очков (зона стыков)
  • Проигрывает в 4 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 14 последних матчах подряд
  • В последних 5 играх: 0.20 забито, 1.80 пропущено
  • Лучший бомбардир – Виталий Роман (2 гола)

«ЛНЗ»

  • 2-е место в УПЛ, 44 очка (в 1 очке от лидера)
  • Не проигрывает в 9 последних выездных матчах
  • Забивает в 9 последних матчах чемпионата
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 1.60 забито, 0.60 пропущено

История личных встреч

«ЛНЗ» имеет подавляющее преимущество в противостоянии с «Рухом». Команда побеждает в 4 последних очных матчах, забивает в 4 последних встречах и не пропускает в 3 последних играх против этого соперника. В текущем сезоне 21 сентября 2025 года «ЛНЗ» дома обыграл «Рух» со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Рух» – «ЛНЗ»

«Рух» находится в глубочайшем кризисе: 6 поражений подряд, 14 матчей с пропущенными голами и полное отсутствие атаки (1 гол за последние 5 игр). Команда выглядит обреченной и вряд ли сможет оказать сопротивление лидеру чемпионата.

«ЛНЗ» борется за чемпионство, находится в отличной форме и демонстрирует надежную игру в обороне. Гости уверенно играют на выезде (9 матчей без поражений) и имеют феноменальную статистику личных встреч.

Учитывая тотальное преимущество гостей, их мотивацию и катастрофическую форму хозяев, «ЛНЗ» обязан побеждать с сухим счетом, как это уже было в последних очных матчах.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «ЛНЗ» больше 1.5 – коэффициент 1.62

Автор: Рассказов Михаил
Другие прогнозы
20.03.2026
13:00
2.95
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар - Иртыш
Победа «Иртыша»
20.03.2026
14:00
2.95
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау - Женис
Победа «Атырау»
20.03.2026
16:00
1.83
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Ордабасы - Кайсар
Победа «Ордабасы»
20.03.2026
17:00
2.07
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск - Арсенал
Индивидуальный тотал «Минска» больше 1.5
20.03.2026
17:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Витебск - Гомель
«Гомель» не проиграет (X2)
20.03.2026
17:00
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана - Тобол
Обе забьют — да
18+
