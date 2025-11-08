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  • «Верес» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

«Верес» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября 2025, 15:20
Верес
08.11.2025, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Рух
55' В. Бойко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
91
Валентин Горох
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
18
Виталий Бойко
АП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
7
Эрен Айдын
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
10
Остап Притула
АП
11
Илья Квасница
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
71
Serhii Sten
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
27
Георгий Куция
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
27
Vladyslav Saychyshyn
ЦФ
Рух
28
Yegor Klymenko
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
7
Клайвер Криспим
ЛВ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
20
Марко Сапуга
ОП
20
Vlad Raileanu
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
1-1-1-3-4
91
Горох
3
Вовченко
14
Харатин
27
77
Шарай
18
Бойко
2
Смиян
22
Стамулис
4
Ципот
11
7
Айдын
3-3-3-1
1
Герета
92
Слюбик
44
Холод
73
Лях
23
Копина
35
Фернандо
6
Пидгурский
11
Квасница
10
Притула
11
Рунич
23
Бабукарра
27
8
Кльоц
8
Кльоц
27
7
Айдын
9
Тарануха
9
Тарануха
7
Айдын
6
Пидгурский
17
Слюсар
17
Слюсар
6
Пидгурский
10
Притула
20
Сапуга
20
Сапуга
10
Притула
11
Квасница
7
Криспим
7
Криспим
11
Квасница
11
Рунич
11
Алмазбеков
11
Алмазбеков
11
Рунич
Остались в запасе
Верес
Рух
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
71
Serhii Sten
ЦП
27
Георгий Куция
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
27
Vladyslav Saychyshyn
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
28
Yegor Klymenko
ВР
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
20
Vlad Raileanu
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
71
Serhii Sten
ЦП
27
Георгий Куция
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
27
Vladyslav Saychyshyn
ЦФ
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
20
Vlad Raileanu
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Верес - Рух
3
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Руха», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Рух»

«Верес» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух Верес
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