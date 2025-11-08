08.11.2025, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Верес
Верес
1-1-1-3-4
91
Горох
3
Вовченко
14
Харатин
27
77
Шарай
18
Бойко
2
Смиян
22
Стамулис
4
Ципот
11
7
Айдын
3-3-3-1
1
Герета
92
Слюбик
44
Холод
73
Лях
23
Копина
35
Фернандо
6
Пидгурский
11
Квасница
10
Притула
11
Рунич
23
Бабукарра
27
8
Кльоц
8
Кльоц
27
7
Айдын
9
Тарануха
9
Тарануха
7
Айдын
6
Пидгурский
17
Слюсар
17
Слюсар
6
Пидгурский
10
Притула
20
Сапуга
20
Сапуга
10
Притула
11
Квасница
7
Криспим
7
Криспим
11
Квасница
11
Рунич
11
Алмазбеков
11
Алмазбеков
11
Рунич
Остались в запасе
Верес
Рух
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
71
Serhii Sten
ЦП
27
Георгий Куция
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
27
Vladyslav Saychyshyn
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
28
Yegor Klymenko
ВР
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
20
Vlad Raileanu
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
71
Serhii Sten
ЦП
27
Георгий Куция
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
27
Vladyslav Saychyshyn
ЦФ
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
20
Vlad Raileanu
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Верес - Рух
3
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Руха», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Рух»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»