25.04.2026, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Рух
Рух
4-1-1-3-1
1
Герета
93
Роман
2
17
Слюсар
75
Китела
6
Пидгурский
56
7
Криспим
30
Таллес
10
Притула
9
4-1-3-3
11
Мирошниченко
44
Холод
47
Педросо
73
Лях
20
Сапуга
70
Алькаин
8
Чачуа
37
Бруниньо
29
26
Костенко
23
Бабукарра
30
Таллес
65
65
30
Таллес
7
Криспим
70
70
7
Криспим
17
Слюсар
14
Диалло
14
Диалло
17
Слюсар
9
21
21
9
44
Холод
55
Стецков
55
Стецков
44
Холод
73
Лях
3
Адамюк
3
Адамюк
73
Лях
70
Алькаин
7
7
70
Алькаин
20
Сапуга
15
Рубчинский
15
Рубчинский
20
Сапуга
26
Костенко
11
Квасница
11
Квасница
26
Костенко
Остались в запасе
Рух
Карпаты
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
30
Андрей Клищук
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
18
Eriki
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
18
Eriki
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Рух - Карпаты
2
1
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Карпат», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Карпаты»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
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Источник: «Бомбардир»