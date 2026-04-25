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  • «Рух» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Рух» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 16:50
Рух
25.04.2026, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
0 : 3
Завершен
Карпаты
32' Я. Костенко 44' А. Чачуа 56' Ж. Педросо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
7
Клайвер Криспим
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
56
Maksym Boiko
ЦП
10
Остап Притула
АП
30
Таллес
АП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Карпаты
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
20
Марко Сапуга
ОП
37
Бруниньо
АП
8
Амбросий Чачуа
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Рух
28
Yegor Klymenko
ВР
65
Dmytro Sebro
ЦЗ
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
70
Nazar Kasarda
ЦП
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
21
Tutti
ЦФ
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Карпаты
30
Андрей Клищук
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
18
Eriki
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
7
V. Paulo
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
33
Stênio
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Герета
93
Роман
2
17
Слюсар
75
Китела
6
Пидгурский
56
7
Криспим
30
Таллес
10
Притула
9
4-1-3-3
11
Мирошниченко
44
Холод
47
Педросо
73
Лях
20
Сапуга
70
Алькаин
8
Чачуа
37
Бруниньо
29
26
Костенко
23
Бабукарра
30
Таллес
65
65
30
Таллес
7
Криспим
70
70
7
Криспим
17
Слюсар
14
Диалло
14
Диалло
17
Слюсар
9
21
21
9
44
Холод
55
Стецков
55
Стецков
44
Холод
73
Лях
3
Адамюк
3
Адамюк
73
Лях
70
Алькаин
7
7
70
Алькаин
20
Сапуга
15
Рубчинский
15
Рубчинский
20
Сапуга
26
Костенко
11
Квасница
11
Квасница
26
Костенко
Остались в запасе
Рух
Карпаты
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
30
Андрей Клищук
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
18
Eriki
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
18
Eriki
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Рух - Карпаты
2
1
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Карпат», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Карпаты»

«Рух» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Рух
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