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    Рух - результаты

    Город Львов
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт fcrukh.com/main
    Стадион Скиф
    Тренер Леонид Кучук
    Турниры:
    Украина. Премьер-лига (2022/2023)
    14 тур
    		7 декабря, среда 14:00 Рух 2:2 Черноморец
    15 тур
    		28 ноября, понедельник 14:00 Александрия 1:1 Рух
    13 тур
    		14 ноября, понедельник 16:00 Рух 1:1 Минай
    12 тур
    		10 ноября, четверг 14:00 Львов 2:1 Рух
    11 тур
    		6 ноября, воскресенье 16:00 Рух 2:1 Кривбасс
    10 тур
    		30 октября, воскресенье 14:00 Ингулец Рух
    Перенесен на неопределенный срок
    9 тур
    		23 октября, воскресенье 15:00 Рух 1:1 Металлист 1925
    8 тур
    		19 октября, среда 13:00 Ворскла 0:1 Рух
    7 тур
    		16 октября, воскресенье 15:00 Рух 2:3 Днепр-1
    6 тур
    		9 октября, воскресенье 17:00 Динамо 3:0 Рух
    5 тур
    		30 сентября, пятница 13:00 Верес 2:2 Рух
    4 тур
    		9 сентября, пятница 17:00 Рух 3:1 Заря
    3 тур
    		2 сентября, пятница 17:00 Рух 0:1 Шахтер
    2 тур
    		28 августа, воскресенье 13:00 Колос 2:0 Рух
    1 тур
    		24 августа, среда 15:00 Рух 1:2 Металлист
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