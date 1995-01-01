Турниры:
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
|14 тур
|7 декабря, среда
|14:00
|Рух
|2:2
|Черноморец
|15 тур
|28 ноября, понедельник
|14:00
|Александрия
|1:1
|Рух
|13 тур
|14 ноября, понедельник
|16:00
|Рух
|1:1
|Минай
|12 тур
|10 ноября, четверг
|14:00
|Львов
|2:1
|Рух
|11 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:00
|Рух
|2:1
|Кривбасс
|10 тур
|30 октября, воскресенье
|14:00
|Ингулец
|Рух
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Перенесен на неопределенный срок
|9 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Рух
|1:1
|Металлист 1925
|8 тур
|19 октября, среда
|13:00
|Ворскла
|0:1
|Рух
|7 тур
|16 октября, воскресенье
|15:00
|Рух
|2:3
|Днепр-1
|6 тур
|9 октября, воскресенье
|17:00
|Динамо
|3:0
|Рух
|5 тур
|30 сентября, пятница
|13:00
|Верес
|2:2
|Рух
|4 тур
|9 сентября, пятница
|17:00
|Рух
|3:1
|Заря
|3 тур
|2 сентября, пятница
|17:00
|Рух
|0:1
|Шахтер
|2 тур
|28 августа, воскресенье
|13:00
|Колос
|2:0
|Рух
|1 тур
|24 августа, среда
|15:00
|Рух
|1:2
|Металлист