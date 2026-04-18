«Кривбасс» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 1.8

18 апреля 2026 9:06
Кривбасс - Рух
19 апр. 2026, воскресенье 13:00 | Украина. Премьер-лига, 24 тур
19 апреля в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги криворожский «Кривбасс» на своeм поле примет львовский «Рух». Хозяева находятся в верхней половине таблицы и имеют отличную домашнюю статистику, а гости застряли в зоне вылета и не могут выиграть 7 матчей. «Кривбасс» является явным фаворитом.

«Кривбасс»

Хозяева подходят к этому матчу в хорошей домашней форме. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей на своeм поле. В атаке скромно – 0.8 гола за игру в последних 5 матчах, но в личных встречах с «Рухом» они забивают в 6 из 7 последних матчей. Оборона – слабое место: 1.4 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Кривбасс» пропускает в 4 последних матчах. В последней игре криворожцы обыграли «Кудровку» (2:1) и продолжают борьбу за еврокубки.

«Рух»

Гости переживают ужасный период. Семь матчей без побед, 14-е место в таблице – всe идeт к вылету. Оборона катастрофическая: 2.2 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр, и «Рух» пропускает в 17 последних матчах! В атаке тоже швах – 0.4 гола за игру. В личных встречах с «Кривбассом» статистика у гостей не самая плохая: 5 из 7 последних матчей без поражений. Но в нынешней форме это вряд ли поможет. В последней игре «Рух» сыграл вничью с «Колосом» (1:1) и продолжает свою безвыигрышную серию.

Факты о командах

«Кривбасс»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей
  • В среднем: 0.80 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 из 7 последних очных матчей с «Рухом»
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Борется за еврокубки (6-е место)

«Рух»

  • Семь матчей без побед
  • Пропускает в 17 последних матчах – катастрофа
  • В среднем: 0.40 гола забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних очных матчей с «Кривбассом»
  • Находится в зоне вылета (14-е место)

Прогноз на матч «Кривбасс» – «Рух»

«Кривбасс» дома – явный фаворит. «Рух» в ужасной форме: 7 матчей без побед, катастрофическая оборона (17 матчей с пропущенными голами). Хозяева должны побеждать, используя домашнюю поддержку и преимущество в личных встречах. Гости вряд ли смогут забить – их атака еле дышит (0.4 гола за игру). «Кривбасс» возьмeт три очка и продолжит борьбу за еврокубки.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кривбасса» – коэффициент 1.8
  • Индивидуальный тотал «Руха» меньше 0.5

Автор: Мещеряков Денис
