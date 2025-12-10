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Вторая Лига Б группа 2
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Космос - новости команды
Химки
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Салют
Сайт:
http://cosmosfc.ru/
Тренер:
Эмин Агаев
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
«Балтика-2» – «Космос»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Космос» – «Енисей-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Фото
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
Фото
Определилось будущее клуба из Химок
20 марта
Фото
Опубликована новая эмблема возрожденного клуба из Химок
22 января
3
Расформированный клуб РПЛ возродят, объединив с командой Второй лиги
22 января
1
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
«Леон Сатурн» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.10.18 15:43
Видео
В Кубке России забили гол в стиле Роберто Карлоса
2025.09.10 16:05
7
«Космос» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.55
2025.09.09 08:32
2DROTS вылетели из Кубка России, проиграв «Космосу» из Второй лиги
2025.08.20 19:07
2
Трансляция
«Космос» – «2DROTS»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2025
2025.08.20 15:50
«Космос» – «2Drots»: прогноз и ставки на матч 20 августа с коэффициентом 1.60
2025.08.19 10:18
Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы
2025.07.18 18:51
3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций
2025.07.09 08:22
Прогноз на точный счет матча «Зенит-2» – «Космос»: Вторая лига Б, 15 июня 2025
2025.06.14 11:56
Прогноз на точный счет матча «Динамо Вологда» – «Космос»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 10:43
Прогноз на точный счет матча «Космос» – «Иркутск»: Вторая лига Б, 26 мая 2025
2025.05.24 11:56
Прогноз на точный счeт матча «Чертаново» – «Космос»: Вторая лига Б, 18 мая 2025
2025.05.17 13:02
Фото
Первым зимним новичком махачкалинского «Динамо» стал игрок «Космоса»
2025.01.11 19:12
2
«СКА-Хабаровск-2» – «Космос»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:14
«Орел» – «Космос»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:26
«Амкал» прошел еще один раунд Фонбет Кубка России и повторил достижение 2Drots
2024.09.04 18:06
Фото
Расписание 3-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России: с кем и когда сыграет «Амкал»
2024.08.26 21:21
1
«Почему мне кто-то должен затыкать рот? На поле все равны». Игрок «Космоса» рассказал о конфликте с Павлюченко
2022.10.28 22:46
3
Кубок России. «Космос» выбил пензенский «Зенит»
2022.09.13 18:04
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