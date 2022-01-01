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Вторая Лига Б группа 2
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Космос - состав команды
Химки
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Салют
Сайт:
http://cosmosfc.ru/
Тренер:
Эмин Агаев
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
72
Пивунчиков Дмитрий
Вра
22
-
1
Михеев Роман
Вра
21
-
71
Шишнин Владимир
Защ
24
-
63
Шарков Никита
Защ
25
-
75
Гаврилин Никита
Защ
21
-
13
Абрамов Максим
Защ
21
-
98
Трофимов Олег
Защ
41
-
5
Syrykov Roman
Защ
-
19
Наибов Жан
Защ
-
19
Джения Еснат
Защ
-
44
Куликов Степан
Защ
-
4
Сукиасян Ваник
Защ
-
61
Матвевнин Данила
Пол
23
-
8
Соловей Федор
Пол
23
-
85
Аллахвердиев Эльвин
Пол
18
-
54
Якунчиков Даниил
Пол
21
-
88
Курбаналиев Абдулкадир
Пол
24
-
9
Сулаквелидзе Георгий
Пол
25
-
46
Белов Арсений
Пол
20
-
5
Кормушин Александр
Пол
21
-
37
Волков Антон
Пол
26
-
23
Гусев Роман
Пол
-
15
Курзаков Константин
Пол
-
10
Каюмов Альберт
Пол
-
17
Биш Ярослав
Пол
-
18
Голиков Дмитрий
Пол
-
45
Кучеров Егор
Пол
22
-
59
Бабаев Кирилл
Нап
22
-
7
Наумов Михаил
Нап
25
-
9
Арутюнов Артем
Нап
22
-
24
Митрюков Арсений
Нап
-
44
Гвоздев Захар
Нап
-
68
Мартыновченко Владислав
Нап
-
Всего игроков: 33, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 15, нападающих: 6
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