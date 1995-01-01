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    Космос - результаты

    Город Долгопрудный
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 3
    Сайт cosmosfc.ru/
    Стадион Салют
    Тренер Андрей Прошин
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Космос 5:2 Зенит
    21 тур
    		9 ноября, среда 13:00 Балашиха 1:4 Космос
    20 тур
    		5 ноября, суббота 14:00 Калуга 1:3 Космос
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 14:00 Космос 2:2 Салют
    18 тур
    		23 октября, воскресенье 13:00 Сокол 0:2 Космос
    17 тур
    		19 октября, среда 15:00 Космос 4:0 Знамя
    16 тур
    		11 октября, вторник 12:30 Динамо Вл 2:1 Космос
    15 тур
    		8 октября, суббота 09:00 СКА-Хабаровск-2 2:4 Космос
    14 тур
    		30 сентября, пятница 16:00 Космос 6:2 Коломна
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 13:00 Химки-2 2:3 Космос
    12 тур
    		22 сентября, четверг 16:00 Космос 2:1 Сатурн
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:00 Сатурн 1:5 Космос
    10 тур
    		10 сентября, суббота 16:00 Космос 0:0 Химки-2
    9 тур
    		4 сентября, воскресенье 15:00 Коломна 2:0 Космос
    8 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Космос 2:2 СКА-Хабаровск-2
    7 тур
    		24 августа, среда 17:00 Космос 0:1 Динамо Вл
    6 тур
    		14 августа, воскресенье 14:00 Знамя 1:0 Космос
    5 тур
    		10 августа, среда 18:00 Космос 0:1 Сокол
    4 тур
    		5 августа, пятница 18:00 Салют 2:1 Космос
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 18:00 Космос 1:2 Калуга
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 18:00 Космос 6:0 Балашиха
    1 тур
    		16 июля, суббота 17:00 Зенит 0:3 Космос
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