Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Космос - Череповец: обзор матча 11 мая 2026

Космос
11.05.2026, понедельник, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
1 : 3
Завершен
Череповец
88' О. Трофимов (П)
31' Р. Ткачев 55' И. Анциферов 67' И. Анциферов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Космос - Череповец
Завершен
ГОЛ с пенальти! 1:3! Олег Трофимов
88'
78'
Замена
Антон Балашов ️️️️➡️️ Илья Анциферов
Замена
Степан Куликов ️️️️➡️️ Ваник Сукиасян
77'
Замена
Егор Кучеров ️️️️➡️️ Александр Кормушин
76'
Замена
Владимир Шишнин ️️️️➡️️ Михаил Наумов
76'
74'
Замена
Руслан Мальцев ️️️️➡️️ Дмитрий Серебряков
73'
Замена
Леон Айба ️️️️➡️️ Эльнур Халыгов
67'
ГОЛ! 0:3! Илья Анциферов
Пас отдал Эльнур Халыгов
65'
Замена
Денис Ковалевский ️️️️➡️️ Никита Пичугин
Замена
Артем Арутюнов ️️️️➡️️ Абдулкадир Курбаналиев
63'
Замена
Данила Матвевнин ️️️️➡️️ Даниил Якунчиков
63'
55'
ГОЛ! 0:2! Илья Анциферов
47'
Замена
Елисей Снегирев ️️️️➡️️ Олег Кринкин
38'
Желтая карточка
Илья Анциферов
31'
ГОЛ! 0:1! Роман Ткачев
Желтая карточка
Абдулкадир Курбаналиев
24'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Космос
1
Роман Михеев
ВР
4
Ваник Сукиасян
ЛЗ
88
Абдулкадир Курбаналиев
ЛЗ
77
Никита Гаврилин
ЛЗ
63
Никита Шарков
ЦЗ
54
Даниил Якунчиков
ПЗ
5
Александр Кормушин
ПЗ
47
Расул Гусейнов
ПЗ
98
Олег Трофимов
ЦП
44
Захар Гвоздев
ЦФ
7
Михаил Наумов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Богданавичус
Череповец
13
Михаил Зыков
ВР
36
Роман Ткачев
ЛЗ
30
Алексей Усанов
ЛЗ
5
Никита Пичугин
ЛЗ
27
Даниял Гаджиев
ПЗ
3
Валерий Ганус
ПЗ
8
Олег Кринкин
ПЗ
77
Эльнур Халыгов
ЛП
7
Мирон Беляев
ЦП
47
Дмитрий Серебряков
ПП
9
Илья Анциферов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Космос
9
Артем Арутюнов
ЦЗ
45
Егор Кучеров
ЦЗ
8
Федор Соловей
ЦЗ
31
Ярослав Порошенко
ЦЗ
23
Николай Пчелинцев
ЦЗ
78
Артур Мхитарян
ЦЗ
61
Данила Матвевнин
ЦЗ
23
Роман Гусев
ЦЗ
71
Владимир Шишнин
ЦЗ
44
Степан Куликов
ЦЗ
72
Дмитрий Пивунчиков
ЦЗ
Череповец
1
Андрей Пыркин
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
20
Елисей Снегирев
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
3-2-1-2
1
Михеев
4
Сукиасян
88
Курбаналиев
63
Шарков
77
Гаврилин
47
Гусейнов
98
Трофимов
7
Наумов
44
Гвоздев
3-2-3-1
13
Зыков
3
Ганус
36
Ткачев
30
Усанов
8
Кринкин
5
Пичугин
47
Серебряков
7
Беляев
77
Халыгов
9
Анциферов
88
Курбаналиев
9
Арутюнов
9
Арутюнов
88
Курбаналиев
5
Кормушин
45
Кучеров
45
Кучеров
5
Кормушин
54
Якунчиков
61
Матвевнин
61
Матвевнин
54
Якунчиков
7
Наумов
71
Шишнин
71
Шишнин
7
Наумов
4
Сукиасян
44
Куликов
44
Куликов
4
Сукиасян
47
Серебряков
96
Мальцев
96
Мальцев
47
Серебряков
8
Кринкин
20
Снегирев
20
Снегирев
8
Кринкин
9
Анциферов
10
Балашов
10
Балашов
9
Анциферов
77
Халыгов
9
Айба
9
Айба
77
Халыгов
5
Пичугин
14
Ковалевский
14
Ковалевский
5
Пичугин
Остались в запасе
Космос
Череповец
8
Федор Соловей
ЦЗ
31
Ярослав Порошенко
ЦЗ
23
Николай Пчелинцев
ЦЗ
78
Артур Мхитарян
ЦЗ
23
Роман Гусев
ЦЗ
72
Дмитрий Пивунчиков
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Богданавичус
1
Андрей Пыркин
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
Остались в запасе
8
Федор Соловей
ЦЗ
31
Ярослав Порошенко
ЦЗ
23
Николай Пчелинцев
ЦЗ
78
Артур Мхитарян
ЦЗ
23
Роман Гусев
ЦЗ
72
Дмитрий Пивунчиков
ЦЗ
Остались в запасе
1
Андрей Пыркин
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Богданавичус
Главный тренер
Владислав Галкин
Статистика матча Космос - Череповец
1
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
10
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
0
Информация о матче
Стадион:
Салют
Новости команд
Все
Космос
Череповец
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
Определилось будущее клуба из Химок
20 марта
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
Еще один российский клуб на грани закрытия
2025.12.17 14:35
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Космос
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+