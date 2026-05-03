Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спартак-2 - Космос: обзор матча 03 мая 2026

Спартак-2
03.05.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
1 : 1
Завершен
Космос
74' В. Солопов
76' О. Трофимов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - Космос
Завершен
83'
Замена
Владимир Шишнин ️️️️➡️️ Абдулкадир Курбаналиев
79'
Желтая карточка
Данила Матвевнин
76'
ГОЛ! 1:1! Олег Трофимов
Пас отдал Никита Шарков
Замена
Павел Пелевин ️️️️➡️️ Александр Добродицкий
75'
ГОЛ! 1:0! Виктор Солопов
74'
70'
Желтая карточка
Никита Гаврилин
68'
Замена
Михаил Наумов ️️️️➡️️ Артем Арутюнов
57'
Замена
Данила Матвевнин ️️️️➡️️ Даниил Якунчиков
Замена
Макар Высоченко ️️️️➡️️ Карим Бикбулатов
49'
48'
Замена
Олег Трофимов ️️️️➡️️ Ваник Сукиасян
45' +1
Желтая карточка
Ваник Сукиасян
Замена
Никита Ромась ️️️️➡️️ Тимофей Рожков
45'
Замена
Никита Кочанов ️️️️➡️️ Иван Сорокин
38'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
54
Даниил Лукин
ВР
61
Тимофей Рожков
ЛЗ
58
Матвей Кузнецов
ЛЗ
92
Карим Бикбулатов
ЛЗ
74
Егор Максимов
ЦЗ
53
Георгий Ханин
ПЗ
40
Иван Сорокин
ПЗ
71
Александр Добродицкий
ПЗ
62
Павел Полех
ЦП
79
Даниил Житников
ЦФ
89
Виктор Солопов
ЦФ
Главный тренер
Павел Фигон
Космос
1
Роман Михеев
ВР
44
Степан Куликов
ЛЗ
4
Ваник Сукиасян
ЛЗ
54
Даниил Якунчиков
ЛЗ
77
Никита Гаврилин
ПЗ
47
Расул Гусейнов
ПЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
88
Абдулкадир Курбаналиев
ЛП
5
Александр Кормушин
ПП
44
Захар Гвоздев
ЦФ
9
Артем Арутюнов
ЦФ
Главный тренер
Эмин Агаев
Спартак-2
32
Руслан Пичиенко
ЦЗ
67
Никита Ромась
ЦЗ
76
Никита Кочанов
ЦЗ
75
Арсений Кондояниди
ЦЗ
78
Павел Пелевин
ЦЗ
70
Макар Высоченко
ЦЗ
25
Марат Шаяхметов
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
69
Илья Иварлак
ЦЗ
8
Вадим Цыганков
ЦЗ
Космос
99
Нихад Гасанов
ЦЗ
19
Еснат Джения
ЦЗ
45
Егор Кучеров
ЦЗ
98
Олег Трофимов
ЦЗ
8
Федор Соловей
ЦЗ
31
Ярослав Порошенко
ЦЗ
7
Михаил Наумов
ЦЗ
78
Артур Мхитарян
ЦЗ
61
Данила Матвевнин
ЦЗ
65
Валерий Асланов
ЦЗ
71
Владимир Шишнин
ЦЗ
3-2-1-2
54
Лукин
61
Рожков
58
Кузнецов
74
Максимов
92
Бикбулатов
71
Добродицкий
62
Полех
89
Солопов
79
Житников
3-2-2-2
1
Михеев
47
Гусейнов
44
Куликов
4
Сукиасян
63
Шарков
54
Якунчиков
5
Кормушин
88
Курбаналиев
9
Арутюнов
44
Гвоздев
61
Рожков
67
Ромась
67
Ромась
61
Рожков
40
Сорокин
76
Кочанов
76
Кочанов
40
Сорокин
71
Добродицкий
78
Пелевин
78
Пелевин
71
Добродицкий
92
Бикбулатов
70
Высоченко
70
Высоченко
92
Бикбулатов
4
Сукиасян
98
Трофимов
98
Трофимов
4
Сукиасян
9
Арутюнов
7
Наумов
7
Наумов
9
Арутюнов
54
Якунчиков
61
Матвевнин
61
Матвевнин
54
Якунчиков
88
Курбаналиев
71
Шишнин
71
Шишнин
88
Курбаналиев
Остались в запасе
Спартак-2
Космос
32
Руслан Пичиенко
ЦЗ
75
Арсений Кондояниди
ЦЗ
25
Марат Шаяхметов
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
69
Илья Иварлак
ЦЗ
8
Вадим Цыганков
ЦЗ
Главный тренер
Павел Фигон
99
Нихад Гасанов
ЦЗ
19
Еснат Джения
ЦЗ
45
Егор Кучеров
ЦЗ
8
Федор Соловей
ЦЗ
31
Ярослав Порошенко
ЦЗ
78
Артур Мхитарян
ЦЗ
65
Валерий Асланов
ЦЗ
Главный тренер
Эмин Агаев
Остались в запасе
32
Руслан Пичиенко
ЦЗ
75
Арсений Кондояниди
ЦЗ
25
Марат Шаяхметов
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
69
Илья Иварлак
ЦЗ
8
Вадим Цыганков
ЦЗ
Остались в запасе
99
Нихад Гасанов
ЦЗ
19
Еснат Джения
ЦЗ
45
Егор Кучеров
ЦЗ
8
Федор Соловей
ЦЗ
31
Ярослав Порошенко
ЦЗ
78
Артур Мхитарян
ЦЗ
65
Валерий Асланов
ЦЗ
Главный тренер
Павел Фигон
Главный тренер
Эмин Агаев
Статистика матча Спартак-2 - Космос
3
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
12
Офсайды
0
3
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
2
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Спартак-2
Космос
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
16-летний футболист «Спартака» забил гол в стиле Месси, накрутив полкоманды
15 мая
11
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
Определилось будущее клуба из Химок
20 марта
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Спартак-2
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Спартак-2
1 : 2
31.05.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+