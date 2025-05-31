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Прогноз на точный счет матча «Динамо Вологда» – «Космос»: Вторая лига Б, 1 июня 2025

31 мая 2025 10:11
Динамо Вг - Космос
01 июн. 2025, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
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6.20
Точный счёт 2:0 в пользу «Динамо Вологда»
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1 июня 2025 года на стадионе в Вологде состоится важный матч между местным клубом «Динамо Вологда» и командой «Космос». В этом противостоянии встречаются две команды с разным состоянием на данный момент. «Динамо Вологда» находится на второй строчке в турнирной таблице, в то время как «Космос» занимает 7-е место. Ожидается, что фаворитом этой встречи будет именно «Динамо Вологда», однако и «Космос» способен создать проблемы.

«Динамо Вологда»

«Динамо Вологда» – одна из самых стабильных команд в турнире, на данный момент она находится на втором месте. В последних 5 матчах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру, что является хорошим показателем для нападения. Также стоит отметить, что команда пропускает всего 0.40 гола за игру, что указывает на достаточно надежную оборону. Победы в трех последних матчах говорят о том, что команда находится в хорошей форме и готова бороться за три очка в этом матче.

«Космос»

«Космос» же продолжает показывать стабильные результаты, не проигрывая в 6 из последних 8 матчей. Однако команда забивает в среднем только 1.00 гол за игру в последних 5 матчах, что является не очень впечатляющим показателем. В обороне «Космос» также допускает ошибки, пропуская в среднем 1.00 гола за игру. Команда все еще находится в середине турнирной таблицы, что отражает еe неопределенность в плане результатов. В этом матче они столкнутся с сильным соперником в лице «Динамо Вологда», что делает их шансы на победу весьма сомнительными.

Факты о командах

«Динамо Вологда»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает 0.40 гола за игру
  • Занимает 2-е место в турнирной таблице

«Космос»

  • Не проигрывает в 6 из последних 8 матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Занимает 7-е место в турнирной таблице

Прогноз на матч «Динамо Вологда» – «Космос»

«Динамо Вологда» подходит к этому матчу с хорошими результатами и отличной формой. Команда демонстрирует стабильность как в атаке, так и в обороне. «Космос», в свою очередь, хотя и не проигрывает в последних матчах, не обладает тем же уровнем игры и будет с трудом противостоять такому сильному сопернику. «Динамо Вологда» имеет все шансы на уверенную победу, учитывая свою атакующую мощь и стабильность в защите. Прогнозируем, что «Динамо Вологда» одержит победу с комфортным преимуществом.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Динамо Вологда».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Динамо Вологда» – коэффициент 6.20
  • Победа «Динамо Вологда» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Динамо Вологда» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.20
Точный счёт 2:0 в пользу «Динамо Вологда»
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Космос Динамо Вг
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