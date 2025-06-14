15 июня в Санкт-Петербурге «Зенит-2» примет «Космос» в рамках 12-го тура Второй лиги Б. Лидер турнира, команда из северной столицы, находится на отличном ходу, тогда как «Космос» пытается стабилизировать результаты после серии ничьих и поражений. Разрыв в классе и текущая форма говорят в пользу хозяев, но недооценивать гостей не стоит.
«Зенит-2»
Команда лидирует в таблице с 28 очками после 11 туров. «Зенит-2» выиграл 4 последних матча, включая уверенную победу над прямым конкурентом «Динамо Вологда» (2:0). За последние 5 туров команда забила 8 голов и пропустила лишь 3. Средняя результативность – 1.6 забитого и 0.6 пропущенного мяча за матч. Особенно хорош «Зенит-2» дома: три победы в трeх последних домашних встречах при разнице мячей 6:0.
Команда демонстрирует качественный атакующий футбол с акцентом на фланговую игру, уверенно контролирует центр поля и не даeт пространства соперникам. При этом тренерский штаб грамотно ротирует состав, сохраняя свежесть лидеров.
«Космос»
«Космос» располагается в нижней части таблицы – 10 место и 12 очков после 10 матчей. Коллектив не проигрывает безвольно, но и не может стабильно побеждать: за последние 5 туров одна победа, два поражения и две ничьи. Команда забила 4 мяча (в среднем 0.8 за матч) и пропустила 6 (1.2 за игру).
Несмотря на неудачи, «Космос» сохраняет боевой настрой и забивает в 4 матчах подряд, включая выездной гол «Динамо Вологде». Лучший бомбардир – Самир Масимов, но он забил лишь дважды за весь сезон. Проблема команды – слабая реализация и ошибки при выходе из обороны, особенно под давлением.
Факты о командах:
«Зенит-2»
- Победа в 4 последних матчах
- Лучшая атака турнира – 8 голов в 5 играх
- В среднем 1.6 гола за матч, 0.6 – пропущено
- Все домашние матчи последних туров выиграны всухую
«Космос»
- Забивает в 4 матчах подряд
- В среднем 0.8 гола за матч, 1.2 – пропущено
- Пропускает в 7 из 9 последних матчей
- Победа всего в 1 из 6 последних матчей
Прогноз на матч «Зенит-2» – «Космос»
Разрыв в классе и текущем тонусе команд слишком велик, чтобы ожидать сенсацию. «Зенит-2» набрал форму, грамотно чередует темп и прессинг, а дома действует надeжно и результативно. «Космос» способен забить, но сдержать нападение хозяев вряд ли получится. Матч, скорее всего, пройдет под диктовку питерцев.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Зенит-2»
Рекомендованные ставки:
- Победа Зенит-2 – коэффициент 1.45
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.25
- Индивидуальный тотал Зенит-2 больше 1.5 – коэффициент 1.80
- Точный счeт 2:1 в пользу Зенит-2 – коэффициент 6.00