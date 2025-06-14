15 июня в Санкт-Петербурге «Зенит-2» примет «Космос» в рамках 12-го тура Второй лиги Б. Лидер турнира, команда из северной столицы, находится на отличном ходу, тогда как «Космос» пытается стабилизировать результаты после серии ничьих и поражений. Разрыв в классе и текущая форма говорят в пользу хозяев, но недооценивать гостей не стоит.

«Зенит-2»

Команда лидирует в таблице с 28 очками после 11 туров. «Зенит-2» выиграл 4 последних матча, включая уверенную победу над прямым конкурентом «Динамо Вологда» (2:0). За последние 5 туров команда забила 8 голов и пропустила лишь 3. Средняя результативность – 1.6 забитого и 0.6 пропущенного мяча за матч. Особенно хорош «Зенит-2» дома: три победы в трeх последних домашних встречах при разнице мячей 6:0.

Команда демонстрирует качественный атакующий футбол с акцентом на фланговую игру, уверенно контролирует центр поля и не даeт пространства соперникам. При этом тренерский штаб грамотно ротирует состав, сохраняя свежесть лидеров.

«Космос»

«Космос» располагается в нижней части таблицы – 10 место и 12 очков после 10 матчей. Коллектив не проигрывает безвольно, но и не может стабильно побеждать: за последние 5 туров одна победа, два поражения и две ничьи. Команда забила 4 мяча (в среднем 0.8 за матч) и пропустила 6 (1.2 за игру).

Несмотря на неудачи, «Космос» сохраняет боевой настрой и забивает в 4 матчах подряд, включая выездной гол «Динамо Вологде». Лучший бомбардир – Самир Масимов, но он забил лишь дважды за весь сезон. Проблема команды – слабая реализация и ошибки при выходе из обороны, особенно под давлением.

Факты о командах:

«Зенит-2»

Победа в 4 последних матчах

Лучшая атака турнира – 8 голов в 5 играх

В среднем 1.6 гола за матч, 0.6 – пропущено

Все домашние матчи последних туров выиграны всухую

«Космос»

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем 0.8 гола за матч, 1.2 – пропущено

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Победа всего в 1 из 6 последних матчей

Прогноз на матч «Зенит-2» – «Космос»

Разрыв в классе и текущем тонусе команд слишком велик, чтобы ожидать сенсацию. «Зенит-2» набрал форму, грамотно чередует темп и прессинг, а дома действует надeжно и результативно. «Космос» способен забить, но сдержать нападение хозяев вряд ли получится. Матч, скорее всего, пройдет под диктовку питерцев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Зенит-2»

Рекомендованные ставки: