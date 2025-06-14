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Прогноз на точный счет матча «Зенит-2» – «Космос»: Вторая лига Б, 15 июня 2025

14 июня 2025 11:46
Зенит-2 - Космос
15 июн. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Зенит-2»
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15 июня в Санкт-Петербурге «Зенит-2» примет «Космос» в рамках 12-го тура Второй лиги Б. Лидер турнира, команда из северной столицы, находится на отличном ходу, тогда как «Космос» пытается стабилизировать результаты после серии ничьих и поражений. Разрыв в классе и текущая форма говорят в пользу хозяев, но недооценивать гостей не стоит.

«Зенит-2»

Команда лидирует в таблице с 28 очками после 11 туров. «Зенит-2» выиграл 4 последних матча, включая уверенную победу над прямым конкурентом «Динамо Вологда» (2:0). За последние 5 туров команда забила 8 голов и пропустила лишь 3. Средняя результативность – 1.6 забитого и 0.6 пропущенного мяча за матч. Особенно хорош «Зенит-2» дома: три победы в трeх последних домашних встречах при разнице мячей 6:0.

Команда демонстрирует качественный атакующий футбол с акцентом на фланговую игру, уверенно контролирует центр поля и не даeт пространства соперникам. При этом тренерский штаб грамотно ротирует состав, сохраняя свежесть лидеров.

«Космос»

«Космос» располагается в нижней части таблицы – 10 место и 12 очков после 10 матчей. Коллектив не проигрывает безвольно, но и не может стабильно побеждать: за последние 5 туров одна победа, два поражения и две ничьи. Команда забила 4 мяча (в среднем 0.8 за матч) и пропустила 6 (1.2 за игру).

Несмотря на неудачи, «Космос» сохраняет боевой настрой и забивает в 4 матчах подряд, включая выездной гол «Динамо Вологде». Лучший бомбардир – Самир Масимов, но он забил лишь дважды за весь сезон. Проблема команды – слабая реализация и ошибки при выходе из обороны, особенно под давлением.

Факты о командах:

«Зенит-2»

  • Победа в 4 последних матчах
  • Лучшая атака турнира – 8 голов в 5 играх
  • В среднем 1.6 гола за матч, 0.6 – пропущено
  • Все домашние матчи последних туров выиграны всухую

«Космос»

  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем 0.8 гола за матч, 1.2 – пропущено
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • Победа всего в 1 из 6 последних матчей

Прогноз на матч «Зенит-2» – «Космос»

Разрыв в классе и текущем тонусе команд слишком велик, чтобы ожидать сенсацию. «Зенит-2» набрал форму, грамотно чередует темп и прессинг, а дома действует надeжно и результативно. «Космос» способен забить, но сдержать нападение хозяев вряд ли получится. Матч, скорее всего, пройдет под диктовку питерцев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Зенит-2»

Рекомендованные ставки:

  • Победа Зенит-2 – коэффициент 1.45
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.25
  • Индивидуальный тотал Зенит-2 больше 1.5 – коэффициент 1.80
  • Точный счeт 2:1 в пользу Зенит-2 – коэффициент 6.00

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Зенит-2»
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Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Космос Зенит-2
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