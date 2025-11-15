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Сибирь
Новости
€ 2 млн
Сибирь - новости команды
Новосибирск
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Спартак
Сайт:
http://fcnsk.com/
Тренер:
Вячеслав Комков
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Таблица
«Балтика» отправила форварда в «Сибирь»
21 августа
2
Трансляция
«КДВ» – «Сибирь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«КДВ» – «Сибирь»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
Фото
«Балтика» подписала молодых игроков «Краснодара» и «Зенита»
20 июля
3
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Московский клуб близок к возвращению в Первую лигу
18 июня
2
Известны участники стыковых матчей за место в Первой лиге
13 июня
1
«Волгарь» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.55
12 июня
«Сибирь» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.42
6 июня
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая
«Сибирь» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2
26 мая
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
«Велес» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 2
7 апреля
«Сибирь» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.47
28 марта
Фото
«Сибирь» подписала игрока со 156 матчами в РПЛ
8 февраля
2
Раскрыта причина смерти 45-летнего экс-зенитовца Акимова
16 января
1
Умер 45-летний бронзовый призер в составе «Зенита»
15 января
1
«Динамо-2» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 16 ноября 2025 с коэффициентом 1.37
2025.11.15 09:33
«Сибирь» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2027 с коэффициентом 2.95
2025.11.08 14:15
«Сибирь» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.10.24 11:47
«Ленинградец» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.10.04 11:12
«Сибирь» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.27 10:21
«Сибирь» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.78
2025.09.05 08:15
«Алания» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.63
2025.08.30 10:36
«Стоял в кустах и мастурбировал»: жена экс-игрока «Спартака» подробно рассказала, как ей пришлось убегать от извращенца
2025.08.23 13:04
11
«Сибирь» – «Динамо Киров»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.23 08:12
«Иркутск» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.55
2025.08.20 08:18
«Волгарь» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.15 19:43
«Сибирь» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.09 10:19
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