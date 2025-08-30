Матч седьмого тура Второй лиги А между «Аланией» и «Сибирью» обещает быть результативным: обе команды демонстрируют атакующий стиль и регулярно забивают в последних турах. «Алания» сыграет дома и постарается исправиться после поражения от лидера, тогда как «Сибирь» набрала ход и не проигрывает три матча подряд.

«Алания»

После неудачи в кубковом матче с «Легионом» по пенальти, а также поражения от «Тюмени» в чемпионате, «Алания» нуждается в восстановлении уверенности. Команда демонстрирует стабильную результативность – в пяти последних матчах она забила 7 мячей, но и оборона оставляет желать лучшего: столько же игр – и 5 пропущенных. Особенно тревожат недавние осечки против соперников, находящихся выше в таблице.

«Сибирь»

Команда из Новосибирска подходит к матчу в куда более позитивном настроении. Победа 4:1 над «Динамо Киров» в прошлом туре лишь укрепила уверенность. В последних трeх турах «Сибирь» неизменно набирает очки, а еe атака выглядит всe мощнее – 9 голов за 5 матчей. Однако и защита не без изъянов: в тех же пяти играх пропущено 5 мячей, причeм в трeх последних – неизменно хотя бы один.

Факты о командах

«Алания»

В 5 последних матчах команда забила 7 голов.

Пропущено – 5 мячей за тот же отрезок.

Средняя результативность – 1.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.00 мяч.

«Сибирь»

В 5 последних матчах забила 9 мячей.

Пропущено – 5 голов.

Средняя результативность – 1.80 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.00 мяч.

Прогноз на матч

Обе команды показывают хорошие атакующие показатели и при этом нестабильны в обороне. «Алания» забивает почти в каждом матче дома, но часто даeт сбой при защите собственных ворот. «Сибирь» действует с акцентом на атаку и подтверждает это количеством голов – в среднем почти два за игру.

Ожидается открытая игра с большим количеством моментов. При этом фактор домашнего поля и мотивация после серии неудач могут помочь «Алании» как минимум не проиграть. Однако и «Сибирь» в нынешней форме не выглядит слабее.

Рекомендованные ставки