«Алания» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.63

30 августа 2025 10:33
Матч седьмого тура Второй лиги А между «Аланией» и «Сибирью» обещает быть результативным: обе команды демонстрируют атакующий стиль и регулярно забивают в последних турах. «Алания» сыграет дома и постарается исправиться после поражения от лидера, тогда как «Сибирь» набрала ход и не проигрывает три матча подряд.

«Алания»

После неудачи в кубковом матче с «Легионом» по пенальти, а также поражения от «Тюмени» в чемпионате, «Алания» нуждается в восстановлении уверенности. Команда демонстрирует стабильную результативность – в пяти последних матчах она забила 7 мячей, но и оборона оставляет желать лучшего: столько же игр – и 5 пропущенных. Особенно тревожат недавние осечки против соперников, находящихся выше в таблице.

«Сибирь»

Команда из Новосибирска подходит к матчу в куда более позитивном настроении. Победа 4:1 над «Динамо Киров» в прошлом туре лишь укрепила уверенность. В последних трeх турах «Сибирь» неизменно набирает очки, а еe атака выглядит всe мощнее – 9 голов за 5 матчей. Однако и защита не без изъянов: в тех же пяти играх пропущено 5 мячей, причeм в трeх последних – неизменно хотя бы один.

Факты о командах

«Алания»

  • В 5 последних матчах команда забила 7 голов.
  • Пропущено – 5 мячей за тот же отрезок.
  • Средняя результативность – 1.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.00 мяч.

«Сибирь»

  • В 5 последних матчах забила 9 мячей.
  • Пропущено – 5 голов.
  • Средняя результативность – 1.80 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.00 мяч.

Прогноз на матч

Обе команды показывают хорошие атакующие показатели и при этом нестабильны в обороне. «Алания» забивает почти в каждом матче дома, но часто даeт сбой при защите собственных ворот. «Сибирь» действует с акцентом на атаку и подтверждает это количеством голов – в среднем почти два за игру.

Ожидается открытая игра с большим количеством моментов. При этом фактор домашнего поля и мотивация после серии неудач могут помочь «Алании» как минимум не проиграть. Однако и «Сибирь» в нынешней форме не выглядит слабее.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.63
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.05

Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Сибирь Алания
