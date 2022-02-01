Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
|6 тур
|13 ноября, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|1:4
|Динамо
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|1:1
|Носта
|15 тур
|30 октября, воскресенье
|12:30
|Урал-2
|3:2
|Новосибирск
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|2:1
|Химик-Август
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|1:1
|Амкар-Пермь
|12 тур
|8 октября, суббота
|14:00
|Оренбург-2
|1:1
|Новосибирск
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|1:1
|Оренбург-2
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|14:00
|Амкар-Пермь
|0:1
|Новосибирск
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:00
|Химик-Август
|2:3
|Новосибирск
|8 тур
|10 сентября, суббота
|13:00
|Новосибирск
|2:1
|Урал-2
|7 тур
|3 сентября, суббота
|16:00
|Носта
|0:0
|Новосибирск
|17 тур
|27 августа, суббота
|13:00
|Динамо
|0:0
|Новосибирск
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|0:1
|Иртыш
|4 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Тюмень
|2:2
|Новосибирск
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|0:1
|Торпедо Миасс
|2 тур
|30 июля, суббота
|12:00
|Зенит-Ижевск
|2:4
|Новосибирск
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|12:00
|Новосибирск
|0:0
|Челябинск