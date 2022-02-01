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    Новосибирск - результаты

    Город Новосибирск
    Дивизион Россия-ПФЛ, зона "Восток"
    Сайт https://vk.com/fcnsk
    Стадион Спартак
    Тренер Игорь Чугайнов
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    6 тур
    		13 ноября, воскресенье 13:00 Новосибирск 1:4 Динамо
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 13:00 Новосибирск 1:1 Носта
    15 тур
    		30 октября, воскресенье 12:30 Урал-2 3:2 Новосибирск
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 13:00 Новосибирск 2:1 Химик-Август
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 13:00 Новосибирск 1:1 Амкар-Пермь
    12 тур
    		8 октября, суббота 14:00 Оренбург-2 1:1 Новосибирск
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 13:00 Новосибирск 1:1 Оренбург-2
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 0:1 Новосибирск
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:00 Химик-Август 2:3 Новосибирск
    8 тур
    		10 сентября, суббота 13:00 Новосибирск 2:1 Урал-2
    7 тур
    		3 сентября, суббота 16:00 Носта 0:0 Новосибирск
    17 тур
    		27 августа, суббота 13:00 Динамо 0:0 Новосибирск
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 13:00 Новосибирск 0:1 Иртыш
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Тюмень 2:2 Новосибирск
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 13:00 Новосибирск 0:1 Торпедо Миасс
    2 тур
    		30 июля, суббота 12:00 Зенит-Ижевск 2:4 Новосибирск
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 12:00 Новосибирск 0:0 Челябинск
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