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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Сибирь
Состав
€ 2 млн
Сибирь - состав команды
Новосибирск
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Спартак
Сайт:
http://fcnsk.com/
Тренер:
Вячеслав Комков
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
35
Киселев Максим
Вра
31
€ 0.15 млн
4
Редькович Дмитрий
Защ
28
€ 0.25 млн
2
Чуриков Иван
Защ
23
€ 0.2 млн
5
Максименков Илья
Защ
28
€ 0.2 млн
3
Петрунин Даниил
Защ
27
€ 0.175 млн
4
Елисеев Александр
Защ
34
€ 0.125 млн
19
Запалацкий Сергей
Защ
26
€ 0.125 млн
91
Степанов Александр
Защ
30
€ 0.125 млн
31
Зотов Георгий
Защ
36
€ 0.05 млн
18
Синяков Егор
Защ
-
20
Лаптев Владимир
Пол
25
€ 0.25 млн
21
Макурин Антон
Пол
31
€ 0.175 млн
23
Кротов Антон
Пол
28
€ 0.1 млн
81
Янгаев Артур
Пол
20
€ 0.1 млн
54
Говор Вадим
Пол
21
-
18
Мекш Данила
Пол
22
-
26
Попков Артем
Пол
20
-
69
Иванов Артем
Пол
36
-
11
Николаев Олег
Нап
28
€ 0.3 млн
39
Степанов Кирилл
Нап
20
€ 0.25 млн
30
Ализаде Амир
Нап
19
€ 0.175 млн
8
Болдырев Богдан
Нап
21
€ 0.075 млн
22
Кобялко Антон
Нап
40
€ 0.01 млн
97
Попушой Арсений
Нап
20
-
23
Чиканчи Максим
Нап
28
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 1, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 7
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